¿Cabak infiel? Se curó del COVID pero su mujer lo fletó

“Están separados Horacio Cabak y Vero Soldato después de 27 años. El escándalo fue anoche (por el domingo), me lo está contando ella, me mandó audios y mensajes que encontró. Encontró más de una infidelidad en el WhatsApp, encontró conversaciones con algunas mujeres”. Así contó Ángel de Brito los inicios de una disolución marital que promete ser escandalosa. “Ella me dice ‘estoy destrozada, estoy abrumada, no sé cómo voy a seguir’. Escándalo en puerta porque ella quiere contar toda la historia públicamente”, agregó el conductor de “LAM”.