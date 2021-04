Con la lluvia como “aliada”, se llevan $250 mil en San Carlos

Las fuertes precipitaciones que se registraron el pasado sábado en la Región no fueron impedimento para que un clan delictivo ejecutara un golpe en una vivienda ubicada en un sector de San Carlos. Es más, para la víctima del atraco, la lluvia, que comenzó alrededor de las 19, ofició de “aliada” al conformar con su oscuridad y ruido un escenario ideal para que los ladrones pudieran operar sin ser advertidos por los otros vecinos de la cuadra.

Así lo entiende Gabriel, el dueño de la casa ubicada en 47, entre 139 y 140, de la que se llevaron un cuantioso botín que la propia víctima calcula en un cuarto de millón de pesos.

“Para mi no hay dudas que el robo ocurrió el sábado por la noche, justo cuando me encontraba en el trabajo. Me imagino que la lluvia les vino como anillo al dedo ya que les ayudó a ocultar el ruido de una puerta de madera resquebrajándose y el de un portón siendo forzado. Es que acá en el barrio nadie escuchó nada. Siempre estamos atentos al mínimo detalle. Cuando vemos o escuchamos algo raro nos avisamos para tomar precauciones. Como sucede en muchos barrios, nos cuidamos entre vecinos”, apuntó el damnificado.

Para Gabriel el hecho de que el robo ocurriera el sábado por la noche no es una casualidad. “Justo es el día que tengo que ausentarme por cuestiones laborales. Me voy a la mañana y recién regresó el lunes por la mañana porque hago doble turno en una dependencia pública en Arana”, detalló.

En este marco, la víctima postula que sospecha que antes de ingresar estuvieron analizando sus movimientos durante varios días. “Me estuvieron haciendo un trabajo de inteligencia. No cualquiera se anima a entrar a una casa barreteando el portón y después la puerta principal. No sabés con qué puede salir la persona que está adentro. No fue un robo al voleo, eso está totalmente claro”, analizó.

Lo concreto es que el pasado lunes por la mañana ingresó a su vivienda por el garaje y luego de alimentar a su perro, entró a su casa por una puerta trasera. “Me di cuenta que estaba la luz prendida y además había cosas fuera del lugar que yo las había dejado. Fui hasta la entrada de la casa y confirmé lo que tanto temía”, contó. La puerta, astillada a la altura de la cerradura, la ausencia de un Smart TV de varias pulgadas y el portón de rejas doblado fueron para Gabriel signos inequívocos de que había sufrido un hecho de inseguridad.

“Lo primero que hice fue irme hasta el lugar en el que tenía guardados mis ahorros. No sé cómo lograron dar con el escondite. La cuestión es que se llevaron absolutamente todo el dinero que venía juntando para poder cambiar el auto. También me sacaron un teléfono nuevo, recién comprado que tenía pensado activar estos días. La pérdida de cosas materiales por su puesto que molesta pero en mi caso fue desolador encontrar todo revuelto. Es que mi papá falleció acá en casa hace muy poco, cuatro meses nada más, y había varios recuerdos suyos dando vuelta que tenía pensado repasar e ir guardando de a poco. Es muy doloroso tener que ver anotaciones de un familiar muy querido pisoteadas y manchadas”, dijo.

Pese a que realizó la denuncia, Gabriel casi no tiene esperanzas de que puedan dar con los responsables del atraco. “No se pudieron recolectar testimonios ni imágenes porque no hay cámaras de seguridad en la cuadra. Prácticamente estamos en cero. No sabemos cuántos entraron, cómo hicieron para cargar un plasma o si aprovecharon la lluvia como me parece a mí que sucedió. Muchos interrogantes que quizás nunca podamos responder”, destacó.