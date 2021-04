Sin hablar de cierre estricto, los expertos pidieron que se refuercen los controles

Santiago Cafiero y Carla Vizzotti encabezaron la reunión de anoche. No hubo definiciones/jef. de Gabinete

Aunque preocupado por la saturación del sistema de salud, el comité de expertos que asesora al presidente Alberto Fernández desde el comienzo de la pandemia le recomendó al Gobierno esperar 72 horas para definir cómo continuar con las restricciones que vencen el próximo viernes.

Durante un encuentro de urgencia encabezado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, los especialistas médicos coincidieron en su preocupación por el “estrés” sanitario, fueron muy elocuentes al precisar que no es momento de relajar ninguna medida y reclamaron fiscalizar el cumplimiento de las restricciones vigentes.

En ese contexto, trazaron un diagnóstico inquietante e hicieron especial hincapié en la tensión por el faltante de camas de terapia intensiva, los problemas para conseguir oxígeno y hasta advirtieron que se acerca el momento de tener que elegir a qué pacientes poder ingresar o intubar.

las clases

Durante el cónclave se abordó también el tema de la presencialidad escolar, un tema sobre el que no hubo punto de acuerdo.

Mientras que Luis Cámera, médico clínico con orientación en medicina geriátrica, dijo que no está de acuerdo con la presencialidad escolar, otros manifestaron defendieron la importancia de que los chicos asistan a la escuela.

Los expertos pidieron continuar con las restricciones, marcaron la necesidad de limitar la circulación y mantener los controles de las limitaciones vigentes, uno de los reclamos que le hacen desde la Rosada al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por considerar que no cumple con la fiscalización que debiera hacer.

Por caso, el médico infectólogo Pedro Cahn propuso generar una serie de criterios epidemiológicos, incluyendo casos por cantidad de habitantes, para tomar medidas y que las 24 jurisdicciones deban cumplirlas según esos criterios: “Que no dependa de la voluntad política, sino que estas medidas estén consensuadas con un índice específico y público”, precisó.

En tanto que la médica infectóloga y presidenta de la sociedad argentina de Vacunología y Epidemiología, Florencia Cahn, planteó repasar qué actividades no esenciales pueden ser reguladas con el objetivo de limitar aún más la circulación.

Angela Gentile, jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, destacó la necesidad de remarcar el cumplimiento de las últimas medidas y el avance en la vacunación de mayores de 60 y de 70, mientras que se sumó al pedido para “profundizar los controles”.

No obstante, no hubo entre los expertos ninguno que reclamara un cierre fuerte o el regreso a una cuarentena estricta como la que piden en la Provincia (ver aparte). Y si bien coincidieron en la necesidad de reducir la circulación en las calles y profundizar los controles, quedaron en volver a reunirse dentro de 72 horas con mayores datos que permitan definir los alcances de la nueva etapa.

Esos tres días de espera se relacionan con la posibilidad de ver un impacto más concreto de las medidas decretadas hace dos semanas. Mientras, el Gobierno seguirá negociando con los gobernadores a través de reuniones por Zoom que mantendrá Fernández con los diferentes mandatarios para definir las nuevas medidas.

“El sistema de salud está saturado, y su personal estresado”, subrayaron ayer los expertos. Un cuadro similar había pintado horas antes el Presidente, al encabezar un acto en Merlo, desde donde habló de “tiempos duros, irreversibles y complejos” y que “en momentos difíciles como hoy, donde la explosión de casos hace que las camas se saturen y que de repente los hospitales privados de la Ciudad de Buenos Aires le tengan que pedir al [Hospital] Muñiz que le habilite camas, después de haber mandado pacientes al Gran Buenos Aires para ser atendidos... En ese contexto me pregunto si no debemos reflexionar un segundo cuánto vale la vida, un segundo”.

En ese marco, el jefe de Estado instó a la oposición a dejar de lado los matices y a trabajar por una salida unificada: “Para sobrellevar mejor ese tiempo difícil, olvidémonos de las diferencias”, pidió y dijo que este no es un problema que se resuelve “haciendo política” porque “ninguna coyuntura política nos autoriza a dejar de valorar la vida. No nos podemos dar el lujo de decirle a un argentino ‘no te di atención porque no hay camas’, ni de exigirle más al sistema de salud”.

Junto a Cafiero y Vizzotti, del encuentro con los expertos participaron además la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y los ministros del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, y de Defensa, Agustín Rossi. También, la asesora presidencial Cecilia Nicolini y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

Aunque este tipo de reuniones no es vinculante, el Gobierno suele tomar las recomendaciones de los especialistas como fundamento para las medidas que finalmente dispone. En el último encuentro, el comité de expertos le recomendó al Gobierno reducir la circulación nocturna y cerrar actividades como la presencialidad en las escuelas para intentar mitigar el avance de la segunda ola de coronavirus. El Presidente aceptó el consejo y decretó las restricciones que rigen hoy.