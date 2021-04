Testeos en barrios platenses: la positividad es de 43 por ciento

Desde la Región Sanitaria XI aseguraron que los testeos del programa Detectar realizados en los barrios de La Plata arrojaron por estos días un nivel de positividad de 43 por ciento.

"Los resultados que venimos teniendo en los barrios de la ciudad de La Plata son de 42 a 43 por ciento de positividad, que es un índice muy alto y que responde a la situación del municipio como epicentro en la región capital de esta nueva ola de casos en la Provincia" explicó Manuel De Battista, médico directo de la regional de Salud.

De Battista recordó que los testeos se llevan a cabo a personas con síntomas y que los testeados obtendrán su certificado para verificación o para sus trabajos.

En el marco del programa Detectar, dijo que se realizan a diario en la Ciudad unos 150 testeos.

Con respecto al comportamiento del virus en la Región, dijo que "se ha estabilizado en índices muy altos, lo que implica un estrés muy grande para el sistema de salud".

"La cepa de Manaos es muy contagiosa, afecta a personas más jóvenes", advirtió.

"La ocupación de cama no deja de ser crítica, está en el 80 por ciento. La Ciudad recibe a otras delegaciones pero en este momento no sólo no se reciben sino que se está derivando a otras ciudades", aseguró.

"Por eso estamos bregando porque se tomen las medidas pertinentes para que disminuya la circulación de las personas y disminuya la cantidad de contagios", deslizó el especialista.