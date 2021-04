En una clínica de la Región advierten que les queda oxígeno para dos días

En medio de la denuncia ante la Justicia formulada por familiares de personas de personas afectadas por COVID que fallecieron en los últimos días estando internadas en la Clínica de la Comunidad de Ensenada, desde el centro asistencial informaron que les queda oxígeno para 48 horas, por lo que resolvieron cerrar la guardia clínica y la clínica general para atender exclusivamente a los pacientes que se encuentran ya internados.

En la puerta del sanatorio ubicado en La Merced 383 las autoridades colgaron un cartel que dice "Aviso importante: Se informa que la guardia de la clínica, así como la clínica en general, sólo prestará servicios a pacientes internados ante la falta de provisión de oxígeno, medicamentos y material descartable".

Si bien se sabe que la situación del sistema sanitario en la Región está al borde de la saturación, es la primera institución que informa públicamente que cierra la guardia y la clínica general ante el faltante de insumos y administrar lo que les queda entre las personas que ya se encuentran internadas.

"La situación es gravísima. Nosotros tenemos en este momento oxígeno disponible en nuestro tanque para 48 horas con la cantidad de pacientes que hay", alertó esta mañana Juan Manuel de Rosas, director de la Clínica de la Comunidad.

De Rosas informó que debido a ésto "estamos en un 60% de ocupación de camas críticas: tenemos ocho pacientes en terapia intensiva, ocho pacientes en de la unidad coronaria", mientras que las cinco plazas reservadas para casos de COVID positivo de gravedad están vacías dado que no pueden tomar pacientes. "Nadie me asegura la disponibilidad para cuando se termine (el oxígeno), de manera tal que no estamos internando pacientes", indicó el profesional. "Yo no sé si cuando se me acabe el oxígeno van a venir a reponerlo y en ese contexto no me queda alternativa que cerrar la internación", agregó al respecto.

En ese sentido, y dado que como indicó "sin oxígeno la clínica no puede estar abierta", De Rosas advirtió que "si en 24 horas no tengo respuesta sobre la provisión de oxígeno vamos a tener que derivar los pacientes que se encuentran internados".