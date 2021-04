En CABA madura la idea de cerrar comercios a las 18 con atención "afuera" y escuela secundaria virtual

Adelantar una hora el cierre de los comercios y pasar la educación secundaria de manera virtual, son propuestas que le hizo al Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires como forma de enfrentar la nueva etapa de medidas reestrictivas. El avance de ambas inciativas dependen del visto bueno de la Casa Rosada.

Una de las medidas propuestas es que el cierre de comercios sea desde las 18 (ahora rige entre 19 y 20, según el rubro) y que la escuela secundaria pase completamente a modo virtual.

"Se están discutiendo mayores restricciones horarias para bajar la circulación. Adelantar el cierre una o dos horas. Nación quiere a las 18 en la semana. Y quizá los fines de semana cerrar todo a las 17", dijeron fuentes de la CABA a un matutino porteño.

Otra posibilidad que se baraja es que los comercios sólo funcionen al aire libre, no solamente los negocios gastronómicos sino que, por ejemplo, un comercio de ropa atienda a sus clientes de la puerta para afuera.

También ronda la idea de escalonar los horarios laborales para evitar las aglomeraciones en hora pico. Actualmente hay horarios escalonados pero no se controla bien. En la Ciudad, salvo lo vinculado con la gastronomía -supermercado, panaderías, etc.-, los negocios deberían abrir a las 10. Casi no se controla.

Respecto a las escuelas, más allá de sostener el discurso de la presencialidad, además de mandar al zoom a todos los jóvenes del secundario, se buscaría sumar virtualidad en la primaria. Algunas escuelas ya lo están haciendo de hecho, combinando una semana presencial y otra virtual para cada grado.

En tanto, para reducir la circulación se discute hacer un reempadronamiento general para los que tengan que circular o tomar transporte público. "Hubo un relajamiento de este tema, y hoy cualquiera te saca un permiso provisorio, te dice que es para visitar a la abuela, y viaja. Sólo con hacer un reempadronamiento, se caen un montón de permisos. Y si además agregás alguna restricción en la nueva declaración jurada, lo reducís todavía más", aseguraron en la Ciudad.