Violenta entradera en la casa del ex juez Martín Ordoqui

Un violento episodio de inseguridad se registró este jueves en la casa del suspendido juez Martín Ordoqui ubicada en el límite de Gonnet y Gorina. Aparentemente, y según confiaron distintas fuentes a este diario, se habría tratado de una entradera y la esposa del ex magistrado de La Plata habría sido fuertemente golpeada.

El hecho se registró en 481 entre 29 y 30 y por el momento no se conocen muchos detalles. Vecinos de la zona comentaron que se "sabemos que hubo golpes, sí se escucharon gritos de la mujer y mucha tensión".

Según consta en la denuncia, tras un llamado al 911 efectivos de la subcomisaría de Gorina acudieron al lugar. Allí, el suspendido magistrado les habría manifestado que cerca de las 10:30 fueron sorprendidos por al menos dos sujetos dentro de la vivienda y que los presuntos acusados estaban encapuchados.

Allí los habrían maniatado y golpeado. Respecto al botín, las víctimas denunciaron que se llevaron unos 20 mil pesos en efectivo y que huyeron en el automóvil de ellos, un VW New Beetle.

El juez fue suspendido en sus funciones por la Suprema Corte de la Provincia, a fines de agosto de 2018. En la "megacausa" están imputados también el ex juez César Melazo (detenido, con arresto domiciliario concedido or la Cámara , pero en suspenso porque está siendo revisado el otorgamiento de ese beneficio por Casación)y su ex colega, el juez de Casación Martín Ordoqui (suspendido y en libertad por poseer fueros), entre otras personas ligadas a diferentes ámbitos donde se movían "influencias".