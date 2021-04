Nuevas restricciones y un pedido para que se “cumplan”

“No solo hay que cuidarse a la noche sino también de día. El virus no sale a las 20, está todo el día. Hay que recordar que los cuidados deben estar de día también y reforzar los controles”, explicó Alberto Fernández en la videoconferencia que compartió ayer con 11 gobernadores y el jefe de gobierno porteño, en la que dio pistas sobre las nuevas restricciones que se darían a conocer mañana y comenzarían a implementarse desde el sábado en el Área Metropolitana (AMBA), con cierres de accesos a la capital federal y restricciones diurnas para algunas actividades, y en otros conglomerados urbanos del interior.

Ayer desde Casa Rosada el Presidente mantuvo un Zoom con los mandatarios del centro y sur del país, acompañado por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el ministro del Interior, Wado de Pedro. El martes había hecho lo propio con los gobernadores de la región norte cuando el jujeño Gerardo Morales sorprendió al recordar que en el último tiempo observaron a “`buscas` ofreciendo vacunas que nos piden depositar en fondos fiduciarios y cuando investigamos, es una inmobiliaria. A muchos gobernadores les pasó”.

El dato de color de la reunión virtual de la víspera lo dio el santafesino Omar Perotti, que propuso “liberar” la televisación del clásico entre Rosario Central y Newell `s de este fin de semana para reducir la circulación. Por videoconferencia también estuvieron conectados los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Mariano Arcioni (Chubut), Juan Schiaretti, (Córdoba), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rodolfo Suárez (Mendoza), Omar Gutiérrez (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta, quien aseguró, en un principio, que aceptará las restricciones que decretará la Nación.

Lo cierto es que Vizzotti fue quien rompió el hielo del encuentro con una exposición sobre la situación sanitaria y la circulación de las nuevas cepas de Covid, la ocupación de camas en terapia intensiva “con pacientes más jóvenes”.

El presidente Fernández, en tanto, insistió en que el “secreto” para aplanar la curva de contagios es reducir la circulación. Y, a diferencia de la postura unilateral que había tomado hace dos semanas cuando en soledad decidió endurecer las medidas hasta entonces vigentes y prohibir las clases presenciales, pidió colaboración a los caciques provinciales. “Si estamos de acuerdo en restringir la circulación me tienen que acompañar en el cumplimiento de las normas”, señaló no sólo con la mirada puesta en Rodríguez Larreta.

Al alcalde porteño, como se sabe, no sólo le reprochan mantener abiertas las escuelas en su distrito sino también la falta de fiscalización a las medidas vigentes, como la veda al funcionamiento de los comedores a los locales gastronómicos. “De miércoles a miércoles hubo 1.300 casos menos en Provincia y 500 más en CABA, donde no se controlaron las restricciones del DNU”, no se privó de azuzar una fuente del Instituto Patria.

Larreta, con todo, ayer se mostró componedor y adhirió a la necesidad de intensificar los controles. Recordó que en una reunión matutina de la mesa interdistrital de Seguridad, se acordó cerrar unos 25 accesos a la capital, bocas de subte y la posibilidad de solicitar un reempadronamiento de quienes utilicen el transporte público con permisos especiales. Además, volvió a destacar la vuelta del diálogo y la coordinación de las medidas que tengan impacto sobre el área metropolitana. Y coincidió con Fernández y Kicillof en que la meseta alta de contagios no es sostenible en el tiempo y “nos obliga a reforzar” las restricciones a la circulación. En off, desde el gobierno porteño insisten que esas medidas se cumplan “del otro lado”, sobre todo en el Gran Buenos Aires. En esas zonas, remarcan, el mayor peso de las restricciones recaen sobre el comercio legal mientras que las llamadas “ferias” siguen funcionando a pesar de los aglomerados de gente que se pueden observar los fines de semana.

El gobernador bonaerense, mientras, dijo que “si seguimos en meseta es un desastre; hay que reducir los casos. Hay que aplanar urgente la curva” y buscar nuevos modos de reducir el tránsito interjurisdiccional. Se mantuvo firme en no admitir la presencialidad en las escuelas por el riesgo sanitario.

Anoche cerca del mandatario bonaerense insistieron en la necesidad de implementar “un cierre fuerte” pero sin afectar la industria y la producción (ver aparte).

Rodríguez Larreta coincidió en que la meseta alta de contagios “nos obliga a reforzar”

Hoy el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, de nuevo conversará vía telefónica con sus pares de CABA y Provincia, Felipe Miguel y Carlos Bianco, respectivamente. El objetivo es terminar de anudar las medidas para el AMBA –podrían incluir restricciones diurnas para algunas actividades- que serán el punto basal del DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que el Ejecutivo publicará mañana viernes y renovará el DISPO (Distanciamiento Social) desde el 1ª de mayo. En principio, otros 15 días.

Según se pudo averiguar, hoy Alberto Fernández viajará a Chaco para una visita de gestión y mañana brindará un mensaje a la población para dar cuenta de los alcances de las nuevas medidas. Las mismas no validarán una “Fase 1” pero sí incluirán nuevas restricciones para evitar el mayor temor: la saturación del sistema de salud y que aumente sustancialmente la cantidad de fallecidos a causa de coronavirus.