Piden impugnar la asamblea de la Agremiación Médica Platense

Una carta documento fue enviada a la Agremiación Médica Platense (AMP) pidiendo la impugnación de la Asamblea en la que se aprobó el balance y se eligieron nuevas autoridades de la entidad. Desde la institución indicaron que “todo se realizó cumpliendo los requisitos de rigor: administrativos y legales”.

Para el doctor Idelmar Seillant (agrupación Ciencias Médicas), autor de la carta documento, “se debe impugnar la asamblea y todo lo que se desarrolló en ese contexto porque no se notificó fehacientemente a los 5.700 agremiados como lo indica el estatuto de la institución. No alcanza con una publicación en un diario y la página digital de la AMP. Además, no se supo si hubo quórum, y se aprobó el balance y memoria por los autores de la gestión y se realizó en un predio distante a unos 15 kilómetros de la sede, sin habilitar una plataforma digital para que puedan participar todos los sectores”.

Qué DICEN EN LA AMP

Por su parte, el abogado de la AMP, Carlos Figueroa, indicó que “no llegó ninguna carta documento. Sabemos que una misiva se viralizó por las redes sociales, que no tiene sustento. Se cumplieron todos los requisitos: notificación a los agremiados en tiempo y forma; se alcanzó el quórum legítimo; y contó con la autorización municipal para realizarse en un espacio abierto, bajo el protocolo que se exige en tiempos de pandemia”.

También remarcaron en la AMP que “en ningún momento se evadió la presentación de otras listas”.

La asamblea se realizó el 20 de abril pasado, en la que se presentó la lista única del Frente de Unidad Médica, que encabezó Pablo Romero.