Alberto Fernández, tras contagiarse coronavirus: "La vacuna generó anticuerpos para que no la pase mal con la pandemia"

Tras confirmar por las redes sociales que dio positivo al test de antígenos de coronavirus, Alberto Fernández brindó este mediodía una entrevista radial en donde aseguró que vacunarse le permitió generar anticuerpos y no pasarla mal con el contagio.

"No tengo idea de cómo me contagie. Soy alguien que se cuida mucho. Esto debe servir para que todos entendamos el riesgo que corremos", dijo el Presidente de la Nación en diálogo con "Toma y Daca" (AM 750).

"La vacuna generó anticuerpos para que no la pase mal con la pandemia", añadió, dejando en claro que haber recibido las dos dosis de la Sputnik V le permite no tener un cuadro grave.

Haciendo énfasis en continuar con los cuidados, indicó: "No podemos descuidarnos, uno confía en la sociedad y llama a la disciplina social, pero en muchos sectores no nos escuchan y el problema sigue existiendo", y agregó: "Los problemas de contagio ocurren cuando la gente se relaja".

Por otro lado, y en relación con la reunión que iba a tener con Horacio Rodríguez Larreta que finalmente se postergó por su positivo, remarcó: "(Los contagios) empiezan en el AMBA y contamina el resto del país. Quisiera que hagamos algo para frenar esto en el área metropolitana".

Por último, sostuvo: "Entiendo que todos tienen muchas dificultades para volver a soportar un encierro, pero es lo que está ocurriendo en el mundo. Hay muchos países con toque de queda en este momento. Toda Europa prácticamente se cierra por la tarde, hay países que cancelaron las clases".