La unidad de hisopados móvil estará en la plaza Italia

La Región Sanitaria XI confirmó ayer que finalmente el camión de hisopados comenzará a funcionar en La Plata mañana en Plaza Italia y que servirá para mejorar la detección de casos de coronavirus.

“Se decidió para tener una mejor lógica de organización porque la plaza cuenta con una calle en el medio para poder articular el operativo más ordenadamente”, precisaron desde la entidad sanitaria que dirige Manuel de Battista.

Vale recordar que el viernes se había comunicado que la unidad móvil iba a comenzar a funcionar hoy en Plaza San Martín y se iba a extender durante toda la semana. Pero en las últimas horas decidieron iniciar mañana y en el espacio verde de 7 y 44.

“Ante esa alarma del aumento de casos, se tomó la decisión de ubicar este camión que funcionará durante esta semana para dar accesibilidad a los pacientes que presentan síntomas”, había precisado de Battista.

El funcionario explicó que “la técnica es de un testeo rápido, un hisopado que se resuelve rápido, y en caso de confirmarse tendrán que cumplir con el aislamiento o se verá si necesitan recibir atención en un hospital de la ciudad”.

Según se informó, la unidad móvil de hisopados se instalará en dicho espacio verde, como parte de una estrategia de búsqueda activa que el Ministerio de Salud que conduce Daniel Gollan viene realizando desde el comienzo de la pandemia, conocida como Detectar, la que permitió durante toda la pandemia hacer bloqueos y una política sanitaria activa ante el aumento de casos.

No obstante, no fueron pocos los que expresaron su preocupación por el sitio elegido, sobre todo porque algunos días de la semana suele instalarse allí una feria en la que arman decenas de puestos, y en la que no se ve prácticamente ningún protocolo, más allá del barbijo.