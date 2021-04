Rosario Ortega: “Ahora priorizo más lo mío”

De chica, Rosario Ortega no quería trabajar en la música: quería ser domadora de delfines. “Lo dije alguna vez, porque sí, y además son esas cosas de chicos, que todos los días cambian lo que quieren ser. Pero sí, era lo que quería. Ahora no, me gustaría que estén libres”, se ríe la hija de Palito y Evangelina Salazar. Pero la sangre tiró: ya de adolescente jugaba a hacer música en la computadora, y poco a poco su voz suave, susurrada y profunda a la vez, comenzó a hacerse un espacio en la industria: en sus veinte, grabó canciones para bandas sonoras de películas de Hollywood, mientras se brindaba como vocalista en su primera banda, Entre Ríos, y era convocada por Charly García para su banda.

Todo lo hacía casi en secreto, al margen de la exposición que podría haber aprovechado si hubiera explotado su apellido. Ortega cuenta de todos modos, en diálogo con EL DIA, que lejos está de renegar del legado de uno de los clanes artísticos más importantes del país: “No sé si ha sido una carga: no es lo mismo que venir de cualquier familia, te abre puertas, pero trae prejuicios también. Pero no reniego para nada de donde vengo, estoy orgullosa de mi familia, nada de mi familia me da vergüenza”, afirma, antes de visitar la Ciudad (este viernes a las 20, en la sala de 58 entre 10 y 11). Y explica que “yo elegí a qué puertas entrar de esas que se abren, aproveché las puertas que se abrían pero traté de elegir un camino propio: a veces, por venir de un lugar, te ofrecen un montón de cosas, y te podés marear. A mi, por ejemplo, no me interesa estar en la tele: es tentador, pero elegí no hacerlo. Quizás cuando venís de un lugar donde necesitás que te vean, donde necesitás hacerte de abajo, es más difícil, pero te mareás menos. Ninguna situación es ideal, claro: nos cuesta a todos, en todos los rubros”.

Ortega llegará a La Plata para presentar su segundo disco solista, “Otro lado”, un trabajo que el pop y el folk, géneros en los que he hecho base, se dejan contaminar por el soul, el R&B y los ritmos urbanos. Es un disco de una belleza suave, pensado “para acompañar momentos de calma”, aunque “el disco pasa por diferentes estados de ánimo, es un viaje por diferentes colores, más alegres, más melancólicos”.

OCHO AÑOS

El álbum que presentará la Ciudad (junto a Silvestre y La Naranja) rompe un silencio discográfico de ocho años: casi una década ha transcurrido desde “Viento y sombra”, y las cosas han cambiado en la escena musical nacional. “Cuando saqué el primer disco no estaba la escena que hubo después, a todo nivel: era un contexto totalmente diferente, hubo un recambio de bandas, que incentivan incluso a hacer otras cosas. Hay mucha más libertad para hacer cosas que antes no existían localmente, no sentíamos propios muchos géneros. El recambio trajo un sonido diferente, nos estamos animando a hacer cosas que no se hacían porque está el lugar para eso, porque hay gente que recibe eso, que se siente representado por estos sonidos, por estos estilos. Aunque no creo mucho en estilos, justamente, no me gusta encasillarme”, opina la nacida en Miami hace 35 años.

“Ojalá siga ese recambio y no sigan siendo siempre las mismas bandas, todas de hombres”, lanza Ortega, para quien la escena, de todos modos, “sigue siendo machista... pero hay un montón de mujeres haciendo cosas, produciendo, cantando, componiendo, es notoria la diferencia”.

También, claro, en esos ocho años cambió ella: “En mi conviven distintos estilos, me gusta toda la música. Las influencias de cuando era chica siguen ahí, pero me fui nutriendo de música nueva, pero uno se va influenciando todo el tiempo de distintas músicas, va mutando: no soy la misma persona que cuando salió ‘Viento y sombra’. El disco anterior era un disco más folk, más pop, con temas con muchos acordes mayores: este disco tiene tonos más oscuros, más soul, otras influencias”, comenta quien, en esos años desde 2012 a hoy sacó algunos singles, pero se dedicó principalmente a colaborar con otras bandas que la convocaron.

TOCAR CON CHARLY

Entre ellas, Charly. “Eso me comió tiempo, energía”, confiesa, aunque no necesariamente porque el astro del rock nacional sea el caos que muchos imaginamos que puede llegar a ser a la hora de tocar. “La estructura de ensayos y shows es bastante organizada, muy profesional. Quizás en el show podía pasar cualquier cosa, y había que estar preparado”, comenta risueña.

Lo que ocurrió es que “tenía otras cosas, trabajos, que me sacaban tiempo. Hacía muchas cosas al mismo tiempo: me ofrecían cosas que estaban buenísimas, Meteoros, Charly, y postergué un poco lo mío. Ahora priorizo más lo mío, lo demás queda un poco más en segundo plano”.

Los proyectos al margen de su música se llevaban su tiempo, y, además, acepta, pesaba la famosa angustia del segundo disco. Pero Ortega no se castiga. “Son tiempos internos, de búsqueda, hay que esperar a sentirse preparado: hay factores psicológicos, mambos de uno, y no sirve apurar los procesos. Las cosas se dan cuando se dan, así que no me cuestiono demasiado este tiempo en el medio: estaba en una búsqueda interna”.

La pandemia ayudó, en ese sentido, a poner freno a todo lo exterior y poder dedicarse a sus búsquedas. Tenía un puñado de temas ya listos, y le faltaban tres canciones para cerrar el álbum, pero el cierre venía postergándose: “Y de repente tenía el tiempo, no tenía otras cosas que me distrajeran, entonces pude proponerme algo y tener el tiempo para cumplirlo”.

Terminó los temas “a distancia”, dos con Nahuel Barbero de Hipnótica, que estaba en Córdoba, uno con Mariano Di Césare, de Mi Amigo Invisible y eso, dice, le sirvió para probarse “a mí misma que cuando uno quiere algo, te ponés tiempos para hacerlo y esa presión sirve”.

Así, mientras muchos se bloqueaban por el encierro y el miedo, Ortega aprovechaba: “Los primeros dos o tres meses, de tanta incertidumbre, sí me bloquearon, estaba pegada a las noticias, la mente estaba puesta en eso, en el miedo, en la incertidumbre. Pero cuando se empezó a aclarar el panorama, y entendimos que íbamos a estar mucho tiempo encerrados, me relajé”, relata. “Acepté lo que pasaba y lo usé como una motivación para terminar el disco el año pasado, me sirvió para focalizarme. ¡Y para apagar un poco las noticias!”.