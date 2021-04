Brandoni, picante: “El gremio se convirtió en la Asociación Kirchnerista de Actores”

“La noche de Mirtha” (con Juanita, Legrand permanecerá en cuarentena hasta recibir la segunda dosis de la Sputnik) fue bien picante: con Luis Brandoni, Eduardo Feimann, Amalia Granata y Fernán Quirós, no se podía esperar otra cosa, claro. Pero en una velada de títulos fuertes, las más resonantes fueron las palabras de Brandoni, quien relató que dejó la Asociación Argentina de Actores tras 55 años porque “se transformó en la ‘Asociación Kirchnerista de Actores’”.

El tema de la noche fue el COVID, con los casos en alza y el presidente enfermo. Y Brandoni, claro, habló desde la experiencia propia y recordó que se contagió pero atravesó el cuadro casi sin síntomas y a los seis días lo “echaron del sanatorio”. Feinmann, en tanto, recordó que se asustó cuando supo que había dado positivo. “Yo quería estar en la línea de recuperados, no de muertos. Cuando me comentaron la carga viral que tuve, me asusté. Hubo dos días que no pude respirar. Vacúnense. Y no se afanen más la vacuna”, disparó.

La noche siguió por los carriles habituales: política y COVID se volvieron temas recurrentes y Fernán Quirós, a pesar de ser ministro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y no ser tan atacado como el gobierno nacional, transpiró bastante cuando le tocó relatar las políticas de vacunación y cuidados porteños. Luego, Granata contó en medio de los debates por qué se dedica ahora a la política: “Por el hartazgo. No quería seguir estando en mi casa quejándome. Me involucré. Trato de luchar contra lo que me quejé todo el tiempo. Sé que hay gente joven en la misma que yo”.

Y entonces llegó el momento de Brandoni: Granata hablaba sobre su decisión y no dudó en meter el dedo en la llaga y preguntarle a Brandoni por su rol de la Asociación Argentina de Actores, que en la actualidad preside Alejandra Darín.

“Dejé de ser socio porque no me representa a mi, ni a otros actores. Se transformó en la Asociación ‘Kirchnerista’ de Actores”

“No voy a hablar porque ya no pertenezco. Me fui después de 55 años y de haber sido secretario general durante 11. Dejé de ser socio porque no me representa a mi, ni a otros actores argentinos”, tiró Brandoni. “Se transformó en la Asociación ‘Kirchnerista’ de Actores”, siguió el artista, que fue secretario general del gremio durante años y que se afilió al radicalismo en 1982.

La historia es, en realidad, vieja: Brandoni, socio desde 1962, dejó de ser afiliado a la Asociación en 2017, porque “desde hace ya años, no me siento representado por los afiliados dirigentes de la Institución”, según escribió en una carta. Allí explicaba que “quiero manifestar el alivio que es para mí, relevarlos de la ominosa carga que significó para todos ustedes, el hecho de ser un afiliado de esa Institución”.

La Asociación lanzó su réplica en una carta abierta en la que desmentían ser un órgano kirchnerista. “Es imposible conformar a todos, todo el tiempo, pero no es un problema insalvable si sucede en una entidad como la nuestra, con alta calidad democrática, en donde existe la posibilidad de elegir y ser elegido en elecciones libres que de forma ineludible se llevan a cabo cada tres años”, afirmaron.

Lo cierto es que Brandoni volvió a abrir fuego contra la Asociación en la mesa de Mirtha, y, con la mesa servida, opinó de paso que el odio en la política es una creación del kirchnerismo, y hasta contó que, socio vitalicio de River, ya no mira fútbol: “Me divorcié. No quiero ser cómplice de un espacio que me avergüenza… Argentina es el único país del mundo dónde la hinchada visitante no puede ir a ver fútbol”.