Nico Vázquez pasó por "Masterchef Celebritiy", probó un plato y se descompuso: "Me mató"

Nico Vázquez pasó por Masterchef Celebrities como invitado de la noche y dio la nota por dos momentos que serán muy recordados. Uno fue el emotivo reencuentro con Daniel Aráoz, con quien casi se largan a llorar por tanto tiempo sin verse, luego de una amistad que forjaron a fuerza de compartir varios elencos en el ámbito de la actuación.

Pero el momento más divertido fue cuando probó el plato de su amigo y ex "Casi Angeles" Gastón Dalmau, tras recorrer los puestos de cada uno de los participantes. Al parecer, el menú de su amigo contenía lo que él mismo denominó "papa churro", que no sólo no salió rico sino que ni siquiera pudo disimularlo, ya que su reacción fue demasiado evidente. Los principal del plato era un lomo salteado con verduras que, eso sí, al parecer, le salió exquisito.

Antes de deglutir la "papa chuirro", Nico Vázquez se empezó a reír y su cara, sin decir nada, lo deschavó por completo. Ante la evidencia del rechazo al menú, Dalmau le reprochó: "Un amigo, eh". Luego, Nico Vázquez quiso tomar palabra, pero el cantante se le anticipó: "Ya sé que salió horrible, ¡pero actuámelo. ¡Sos muy buen actor!".

En un intento de terminar su intervención con algún halago para su amigo, Nico dijo que "me gustó mucho el salteado. Es el punto de la carne como me gusta a mí. Yo sentí que estaba bien eso".

Más tarde la cuestión siguió en Twitter, donde Nico Vázquez escribió: "No entiendo cómo se te ocurrió hacer una papa churro. ¿Qué es eso, Gastón?". "Incomible. Yo quería defenderlo, pero el aceite frito me mató, 8", agregó en un tono jocoso y con mucha onda bancando a su amigo.