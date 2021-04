Nación busca un fuerte recorte a la circulación nocturna

El Gobierno nacional buscaba anoche una fórmula para implementar nuevas restricciones que le hagan frente a la segunda ola de la pandemia de coronavirus por al menos 21 días, tras una nueva jornada de discusiones con las administraciones de Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta para establecer una estrategia coordinada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según pudo saber EL DIA de fuentes que participaron ayer de las reuniones en la Casa Rosada, el Gobierno nacional pretende prohibir la circulación nocturna –sin horario definido aún- y las reuniones sociales en casas; así como suspender los eventos en salones, los viajes de egresados y disponer el cierre de los casinos, bingos y las actividades deportivas en lugares cerrados.

El Gobierno nacional también propone que la gastronomía funcione con un aforo del 30 por ciento y con horario restringido, que si bien se especuló con que sería hasta las 22, todavía era motivo de debate con los gobiernos bonaerense y porteño. Los funcionarios de Larreta preferirían cerrar a la medianoche y los de Kicillof “entre las 21 y las 24”, indicaron fuentes de la Gobernación.

Si bien las diferencias persistían anoche y la Casa Rosada buscaba zanjarlas, el inconveniente que se le presentaba al Gobierno para implementar las restricciones –seguramente a través de un decreto- eran los controles que deberían ser ejecutados por las distintas jurisdicciones. “Las medidas no sirven de nada si luego nadie controla”, advirtieron a este diario fuentes nacionales.

La discusión entre la Nación, la Provincia y la ciudad de Buenos Aires involucra al AMBA, donde viven 17 millones de personas, y a la región de La Plata, que está en la lista roja de la segunda ola de coronavirus. El debate entre las autoridades de los distritos tuvo lugar mientras se confirmó un récord de 20.870 contagios a nivel nacional, con 10.402 casos en la Provincia y 2.281 en CABA.

En ese sentido, se puede decir que a esta cifra se llegó con dos factores clave: la cantidad de testeos que se intensificaron en las últimas horas en gran parte de los distritos del país, más en la zona metropolitana donde volvió a hacer el foco principal de los contagios, y el fomento al turismo en este último fin de semana largo por las Pascuas.

“Si no tensamos con estos números es porque no nos corre sangre en las venas”, deslizó un vocero bonaerense al ser consultado por la postura más dura de la gestión Kicillof respecto de la de Larreta. En la Provincia había otro motivo de alarma: varios intendentes del Conurbano avisaron que el sistema sanitario de sus municipios estaba al borde de la saturación y el colapso.

En la capital federal, en tanto, no acordaban en la necesidad de prohibir la circulación nocturna. “Estamos en contra de cerrar la circulación porque primero no tiene ningún criterio sanitario, ya que impedir que la gente circule por las calles al aire libre no sirve para nada; y sobre todo, porque así se restringen las libertades individuales”, explicaron voceros del Gobierno de Larreta.

En este contexto, el encuentro en la Casa Rosada –el segundo consecutivo- terminó bastante “caliente”, reconocieron las fuentes consultadas. Allí volvieron a reunirse el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; sus pares bonaerense Carlos Bianco y porteño Felipe Miguel; y los ministros de Salud, Carla Vizzotti (Nación), Daniel Gollán (PBA) y Fernán Quirós (CABA).

Vizzotti entró y salió de la reunión, porque también debió comparecer ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde por vía remota desde la Casa Rosada escuchó preguntas de los legisladores opositores sobre el “vacunatorio VIP” y el “retraso del plan de vacunación” contra el Covid-19. Más temprano, había dado una conferencia en la que pidió a la sociedad que haga un “esfuerzo de tres semanas”.

No obstante, la funcionaria advirtió que las nuevas restricciones, a las que definió como “focalizadas y tempranas”, no deberían afectar la actividad productiva ni comercial. Según trascendió durante el resto de la jornada, el Gobierno nacional buscará limitar el transporte público a los trabajadores esenciales y restringir la circulación nocturna desde las 22.

Las autoridades políticas y sanitarias también dispondrían la restauración de la aplicación CUIDAR para que puedan viajar los trabajadores esenciales y los docentes y alumnos que participan de la presencialidad escolar; así como también un refuerzo de los controles en estaciones de trenes, micros y subterráneos porteños. En este punto radicaba anoche la discusión entre las jurisdicciones.

El anuncio final quedaría a cargo del presidente Alberto Fernández, en formato de video o cadena nacional porque continúa aislado a causa del Covid, mientras que la instrumentación formal será a través de un decreto de necesidad y urgencia. En la Provincia, en tanto, Kicillof reclamará a los intendentes que implementen los controles y dispondrá apoyo policial aunque “afectado la menor cantidad posible de personal”.