La Liga confirmó para el domingo la jornada de Primera División

A pesar del fuerte crecimiento de casos de coronavirus en nuestra Región, la Liga Amateur ya tiene diagramada la cuarta fecha del Apertura, que se jugará el domingo desde las 16:30, ya que el sábado estará jugando Estudiantes ante Colón, por la Copa de la Liga Profesional.

En consecuencia, y tras una semana sin fútbol debido a la celebración de Semana Santa, la jornada del domingo contempla varios partidos interesantes, además del femenino. Mientras que el que el sábado actuarán los juveniles e infantiles. La fecha de mayores tendrá el siguiente cuadro de partidos:

PRIMERA A: Las Malvinas vs. Tricolores (528 y 140); CRIBA vs. Curuzú Cuatiá (2 y 611); Unidos de Olmos vs. Nueva Alianza (43 y 184); Everton vs. Brandsen (7 y 629); San Lorenzo (VC) vs. ADIP (6 y 485); Comunidad Rural vs. CF. Ringuelet (66 y 173); Alumni vs. Porteño (70 y 148) y CRISFA vs. Estrella (14 y 71).

PRIMERA B: Montoro vs. Romerense (96 y 118); CC. Tolosano vs. San Martín (LH) (528 y 116 bis); Iris vs. Pol. Gonnet (143 y 517); Talleres vs. La Plata FC (39 y 203); Independiente vs. Argentino (J) (515 y 207); Fomento vs. Peñarol (58 y 132) y Villa Lenci vs. For Ever (21 y 78).

FÚTBOL DE LAS CHICAS

En lo que respecta al torneo femenino de primera división, la tercera fecha se jugará el domingo, con este programa: En Curuzú Cuatiá (21a y 411, Villa Elisa): Porteño vs. Estrella (1º y 3º); Curuzú vs. CRISFA (1º y 3º).

En San Martín (LH) (58 y 145): Universitario vs. Unidos de Olmos (1º y 3º); San Martín (LH) vs. Estudiantes (1º y 3º).

En ADIP (10 y 485): ADIP vs. CF. Ringuelet (1º y 3º); Club 152 Oeste vs. San Lorenzo (VC) (1º y 3º). En Curtidores (1636 entre 1661 y 1671, Florencio Varela): Curtidores Unidos vs. Polideportivo Gonnet (1º y 3º).

En Alianza (38 y 155): Alianza vs. Las Malvinas (1º y 3º); Villa Montoro vs. CC. Tolosano (1º y 3º). En Asociación Brandsen (52 y 161): UNLP vs. Everton (1º y 3º); Brandsen vs. Talleres (1º y 3º).

En La Plata FC. (25 y 514): Iris vs. For Ever (1º y 3º) y La Plata FC. vs. 5 de Mayo (1º y 3º). En Romerense (167 y 518): Romerense vs. Peñarol (1º y 3º); Independiente vs. Villa Lenci (1º y 3º).

TORNEO PROYECCIÓN

Por último, el domingo se pone en marcha el Torneo Proyección, que reúne a equipos que no están afiliados directamente a la Liga, pero que en un futuro esperan poder competir en la Primera C, la tercera categoría que la casa mayor del fútbol amateur de la Ciudad tiene en estudio. El programa: Abastense vs. San Juan (B); Liceo Nacional vs. Friends; Club 152 Oeste vs. Unidos del Dique; Los Dragones vs. Banco Provincia; Polideportivo Gonnet vs. 5 de Mayo y Ateneo Popular vs. Universitario.