"Tanto las provincias como CABA pueden comprar vacunas por su cuenta", dijo Cafiero

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, analizó las nuevas medidas que anunció ayer el presidente Alberto Fernández, pero también hizo una aclaración respecto a las vacunas anti Covid. "Tanto las provincias como el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pueden comprar vacunas por su cuenta", aseguró el funcionario.

En ese sentido, en una entrevista con el canal de noticias TN, manifestó que "eso no está vedado. Hay un error que veo que se está magnificando: tanto las provincias como la Ciudad de Buenos Aires pueden comprar vacunas por su cuenta, lo mismo que los privados. Eso no está prohibido en Argentina". Además explicó que "tenemos una ley de Vacunas que se aprobó en el Congreso el año pasado. En la ley está muy claro que no está prohibido y que no es el Gobierno nacional el que tiene que comprar las vacunas. Obviamente que con el nivel de escasez y, como el presidente instruyó a toda su administración a trabajar desde el año pasado en la adquisición de vacunas, esas son las vacunas que se están consiguiendo". Aunque advirtió que "cualquiera que salga hoy al mercado para intentar comprar, las va a conseguir vaya a saber en qué mes".

Por otro lado, en el canal C5N, Cafiero justificó las nuevas medidas de restricción anunciadas por el mandatario en la necesidad de "fortalecer controles" para atenuar el contagio de coronavirus, al advertir que con la llegada de la segunda ola de la pandemia "la prioridad es cuidar la salud de los argentinos". El ministro coordinador sostuvo también que "la segunda ola de Covid-19 llegó y la única manera de frenarla es unidos, con las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, sin especulaciones electorales ni motivaciones partidarias".

"La prioridad es cuidar la salud de los argentinos, luego la actividad productiva y económica y, después, la mayor presencialidad posible en la escolaridad", enumeró el funcionario. Y sostuvo que a partir de todas las medidas que tomó el Gobierno nacional fue "demorándose la llegada de la segunda ola" en el país. Al respecto, reseñó: "Desde el 24 de diciembre hemos cerrado las fronteras y suspendidos los viajes turísticos de los que venían del exterior. Ese tiempo que se fue ganando nos permitió acentuar la campaña de vacunación", subrayó.

Tras el anuncio presidencial, el ministro coordinador planteó que las nuevas medidas de restricción "vienen a reforzar el marco normativo de cuidados y restricciones". "Necesitamos fortalecer controles y volver a que los argentinos nos cuidemos porque estamos en una situación muy complicada", insistió.

Tras indicar que la campaña de vacunación es "promisoria" y que hay que "redoblarla", el funcionario sostuvo que el objetivo es alcanzar durante abril una inmunización "acelerada" de los mayores de los 70 años, que constituyen la población "más vulnerable". "Vimos cómo les fue a los países que negaron la pandemia y queremos evitar consecuencias sanitarias dramáticas. No hay soluciones mágicas ni medidas agradables en este contexto difícil, donde entendemos que gran parte de la ciudadanía está cansada, agotada", definió Cafiero por Twitter.

También sostuvo que "en varias provincias y municipios gobernados por la oposición se tomaron medidas restrictivas por el inicio de la segunda ola. Como en todo el mundo. Es más, durante el diálogo que mantuvimos los últimos días la mayoría de los gobernadores tuvo un enfoque realista y constructivo", reseñó el Jefe de Gabinete. Y concluyó: "En paralelo, llevamos distribuidas 6.438.096 dosis y continuamos negociando para conseguir más vacunas. El Presidente fijó prioridades claras: cuidar la salud de los argentinos, sostener la actividad económica y garantizar la presencialidad cuidada en las aulas".

Fernández anunció ayer que en las zonas de mayor riesgo epidemiológico se restringirá la circulación nocturna desde las 0 hasta las 6, desde el próximo viernes y hasta el 30 de abril. El Presidente también estableció que quedarán vedadas las reuniones en casas particulares y al aire libre para más de 20 personas, los bingos y discotecas permanecerán cerrados y los bares y restaurantes deberán cesar su actividad a las 23. En tanto, en el AMBA la utilización del transporte público estará reservada a los trabajadores esenciales y a la comunidad educativa, entre otras medidas.