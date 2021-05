Víctor Hugo Morales fue dado de alta tras estar 45 días internado por coronavirus

Víctor Hugo Morales finalmente recibió hoy el alta médica tras haber estado 45 días internado tras contagiarse coronavirus. Si bien se lo vio muy bien de salud, sostuvo que por el momento no volverá a la televisión debido a que será operado en los próximos días.

El periodista uruguayo, en diálogo con el canal C5N, contó que "quiero volver al canal y estoy muy deseoso de poder hacerlo. Pero todavía tengo que hacerme una intervención quirúrgica, así que tardaré más de lo debido". Asimismo se mostró agradecido con el personal de salud que lo atendió: "Me salvaron la vida y no tengo palabras de agradecimiento para ellos que salvan miles de vidas diariamente. Son héroes. Esta enfermedad me puso 15 años más y lo único que se salvó del Covid-19 es mi voz".

Cabe destacar que hace poco más de una semana el relator se reencontró hoy con el público de Radio Nacional en la previa del partido Boca y Lanús. Morales se reintegró a la señal de Radio Nacional, luego de haber comenzado un tratamiento de rehabilitación tras padecer una neumonía bilateral derivada del coronavirus y de dar negativo en su último testeo.

“Estoy un poquito a media máquina quizás. Me dicen que no me exceda y no me entusiasme, que vaya poco a poco”, dijo Morales quien expresó su emoción al "volver, aunque sea así, para la presentación del enorme programa que tenemos hoy con Relatores Pasión Nacional".

Así comenzó su camino del regreso a las transmisiones de fútbol profesional de Radio Nacional, en la apertura de la transmisión antes de dar paso a Matías Canillan y Daniel Cacioli para la transmisión del partido, en el que el "xeneize" venció por uno a cero al equipo "granate" en La Bombonera. “Esta radio es tan importante y tan querida por nosotros”, agregó en aquella oportunidad el periodista, para luego presentar los partidos de la jornada de fútbol.