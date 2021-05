“Safari” en la Ciudad para descubrir y mostrar al mundo la flora y fauna local

Ni la pandemia detiene el entusiasmo en la Región por conocer las especies vivas que nos rodean. Impulsada por una entidad internacional y organizada en este país por la Fundación Vida Silvestre tuvo lugar en La Plata y la costa sur del Río de la Plata la Competencia Natural de la Ciudad, una suerte de “safari” que convoca a científicos, aficionados y legos a tomar registros de la biodiversidad circundante. Los participantes, a través de imágenes y sonidos que “cazan” en su medio, dejan plasmadas sus observaciones en una plataforma de acceso mundial.

Fueron cuatro jornadas de recolección de datos de fauna, flora y hongos y ahora se desarrolla el proceso de identificación de los datos subidos a la plataforma global o a la aplicación de celular (Argentinat o ¡Naturalist, respectivamente).

El conteo sobre la producción local llevado a cabo hasta ahora indica unas 1.650 observaciones correspondientes a alrededor de 600 especies, con 52 vecinos que tomaron registros y 132 participantes que se dedican a clasificar el material subido al sitio. A nivel mundial se superó el millón de registros.

La invitación, como se dijo, es abierta a toda la comunidad y se apunta, justamente a promover la ciencia ciudadana. Cualquier usuario, aun aquellos sin conocimientos académicos, puede ingresar a la plataforma y no sólo subir imágenes del reino animal y vegetal o sonidos de fauna silvestre sino también identificar ejemplares de la colección, ya que el espacio funciona como una red social en el que todos opinan.

“Se han subido observaciones de especies no descriptas, nuevas para la ciencia”

Hace años que la convocatoria se realiza a nivel internacional, en todos los continentes; la Argentina se sumó a partir de 2018 con la sola participación entonces de nuestra región y CABA. Pero ya en esta cuarta edición fueron de la partida 78 ciudades del país. En la esfera local invita a la observación Biodiversidad del Plata, un equipo de la facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP integrado por investigadores, docentes y estudiantes.

Una mirada hacia atrás de lo que va de la experiencia regional permite ver el crecimiento del interés en la propuesta. En 2018 se subieron a la plataforma 276 observaciones correspondientes a 169 especies; en 2019, 673 repartidas en 310 especies; en 2020, el salto de participación llegó a 975 observaciones de 398 especies. Como se dijo, este año casi se duplicó el número de registros y de ejemplares captados.

Las observaciones comenzaron siendo con salidas grupales o individuales, pero en 2020, a esta altura del año, la cuarentena era estricta, entonces la gente buscó naturaleza en el jardín de su casa, desde las ventanas hacia el exterior de la calle, desde las terrazas de sus edificios. En esta edición, si bien el contexto de pandemia permite moverse un poco más se recomendó que los registros se realicen dentro y cerca de los hogares.

Durante la experiencia se detectan especies típicas y raras o sin registros anteriores en la plataforma. Las búsquedas, en líneas generales, son en espacios ricos en flora y fauna, como el Paseo del Bosque, pero también en los barrios más urbanos. “En zonas como estas –asegura la botánica, investigadora y docente Anabela Plos, integrante de Biodiversidad del Plata- lo más común termina siendo lo exótico y lo que se esperaría observar no se ve”.

En ese sentido, Michelle Delaloye -estudiante de la FCNyM y dedicada en especial al estudio de mariposas y plantas autóctonas- afirma que en esta región pueden asomarse especies de áreas no urbanas, como algún zorro gris, la mariposa Almirante Blanco, arañas poco vistas o mosquitos sin registros previos. “Acá todavía no ha ocurrido, pero sí se han subido observaciones de otros lugares de especies no descriptas, nuevas para la ciencia”, comenta la alumna de la carrera de Zoología.

Crecimiento Argentina se sumó a la experiencia internacional en 2018. En esa oportunidad participaron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y nuestra Región. En esta edición 2021 lo hicieron 78 ciudades de todo el país, dato que expuso el creciente interés en esta propuesta.

Cambios La pandemia de coronavirus modificó la experiencia de observación. El año pasado la cuarentena estricta llevó a buscar en el jardín de la casa o desde la ventana hacia el exterior más inmediato. Este año hubo más posibilidades pero se recomendó hacerlo en la cercanía de los hogares.