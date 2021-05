“Ponía la pistola arriba de la mesa y le decía ´te voy a matar, a vos y a tus hijos´”

Las sirenas de dos patrullas brillando en la noche, un perímetro acordonado y guardado por cinco agentes, los infaltables perros que recorren el camino de tierra y un camión de la policía científica estacionado de culata, son el resabio de una tarde sangrienta y trágica. Algunas personas caminan por el contorno de la escena del doble crimen que horas antes sacudió a ese sector humilde de Los Hornos. Son pocas y todas hacen lo mismo: giran la cabeza hacia las luces azules con la atención puesta en descifrar el motivo de la presencia de la Policía en esa cuadra de 164 entre 62 y 63.

Casi tres kilómetros separan a la casa de Florencia Sandoval (23) de la de su abuela, Nélida Paibaz (79), pero el paisaje que las rodea es similar. Frente al domicilio de la jubilada vive también un tío de la joven que murió esta tarde, asesinada por su pareja, según la investigación del caso. La congoja y la sorpresa casi podían respirarse en el ambiente cuando Nélida, tapada con un saco de lana y acompañada de una de sus hijas, se asomó a la puerta para atender a este medio.

La primera mención de la plática fue para Raquel Sandoval, madre de Florencia e hija de Paibaz; y no se trató de una evocación antojadiza. Raquel, mamá de nueve hijos, estaba en la casa de Nélida cuando ambas tomaron conocimiento del crimen. La mujer mayor había ido al UPA a vacunarse y, al regresar, escuchó gritos que provenían de su vivienda. Sandoval lanzaba alaridos que se retumbaban en la propiedad y se extendían hasta la calle. “Pensé que pasaba algo con un nietito que se iba a operar, y cuando me dijo no lo podía creer. No lo podía creer”, insistió.

“Me lo presentó una vez y nunca más lo vi”, contó Paibaz. Después de esa oportunidad en la que Florencia se mostró junto a Soto, el vínculo entre la nieta y su abuela continuó por mensajes de texto. En una ocasión, “me dijo que me iba a invitar a comer a la casita que se habían alquilado”, recordó.

El noviazgo era relativamente reciente. Hacía dos años que los jóvenes se conocían, Florencia con una nena de 4 y un nene de 2 en ese entonces. Entre los familiares y allegados de la chica hay muchos puntos en común al momento de detallar la relación que tenía con su femicida, el policía Juan Ignacio Soto (23). Todos coinciden en que “se los veía felices” a juzgar por las fotos que compartían entre sus conocidos. También en que Soto era “muy celoso”. Y el consenso general indicó que “Florencia no contaba mucho” de cómo se desarrollaba ese vínculo, coincidieron.

A juzgar por los testimonios recogidos en la vecindad, los maltratos a los que ella era sometida no eran tan secretos. A él se lo recuerda como un sujeto “soberbio” e “intimidante”, que sometía a su pareja de manera audible y visible. Leonardo (28), amigo de la infancia de la víctima, sostuvo que “parecía re celoso y que la manipulaba. Yo esperaba el momento justo para preguntarle, pero no me dio el tiempo”, lamentó.

“A Florencia”, añadió, “la conozco desde hace mucho años, nos criamos juntos, nos dejamos de ver y hace poco nos reencontramos. Yo lo veía del lado de afuera, parecían re felices porque subían fotos todos los días y la verdad es que no pensé que iban a terminar así”. El mismo día del hecho, Leonardo estuvo con Vanesa, una de las hermanas de la joven, y ésta “sabía poco y nada”, aseguró. “No entiendo lo que pasó. Tenía todos los años para cumplir”, resumió.

No obstante, algo cambió en el último tiempo, acaso una situación particular o una decisión íntima, la verdad es ahora una mera conjetura porque la protagonista fue asesinada. Lo que es real es el cambio de actitud de la joven, que reveló algunos episodios de la violencia a la que era sometida en las redes sociales y a sus allegados. “Él (por Soto) ponía la pistola arriba de la mesa y le decía ‘¿dónde anduviste? Te voy a matar, a vos y a tus hijos’. Todo delante de los nenes de mi nieta”, refirió Nélida.

Esas amenazas parecían ser recurrentes. Micaela (25), quien contuvo a los hijos de la víctima minutos después del femicidio, señaló una particularidad que confirma esa aseveración: “La nena de Florencia le contó a mi hija que ‘Juani le decía que mataba a los chorros y que la iba a matar a su mamá’”.

La última foto en el perfil de Facebook de Florencia Sandoval la tiene a ella parada contra una pared, de espaldas a la cámara. Pareciera tener la intención de simular una foto sensual. Sin embargo, en la familia se advierte que el ojo observador notará la pierna derecha manchada por los hematomas, provocados por su pareja. Pocos sabían que ella había tomado la determinación de dejarlo.

Poco después, la pólvora y el plomo. Y, como un reverbero, la cobardía de Soto que contrasta con el coraje de Cielo Deluca, la trans que ofreció su vida para defender otra.