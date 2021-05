“El gol más feo fue el más importante que hice en mi vida: a Independiente”

Al hablar de Estudiantes e Independiente es imposible no mencionar a Guillermo Trama, el delantero albirrojo de la década del ‘80 que marcó los goles más importantes. Fue protagonista de los inolvidables partidos contra el Rojo, al punto de ser autor del segundo gol en La Plata en la primera final del Nacional ‘83 y del tanto en Avellaneda que valió una estrella.

Desde Mar del Plata, en donde se radicó para dejar atrás algunos inconvenientes de salud, Paolo habló largo y tendido con este medio. Se refirió al partido del sábado, pero no perdió oportunidad para viajar en el tiempo y recordar sus partidos, aquel plantel de Carlos Bilardo y su profunda admiración por Alejandro Sabella.

“Estoy bien, por suerte me vacunaron con la primera dosis y estoy dejando atrás algunos inconvenientes. Estoy con mi familia, esperando volver lo antes posible, mientras sigo con los trabajos en Estudiantes, pero ahora de manera remota”, contó este ex jugador Pincha de 67 años, que habló en primera persona para referirse al club que lo llevó a la popularidad en el fútbol argetino.

-¿Qué te provoca que ahora ambos equipos vuelvan a cruzarse en un duelo eliminatorio?

-Me recuerda a esa época dorada. Éramos dos muy buenos equipos. Nos respetábamos mutuamente. Nos tocó pelear varios campeonatos, algunos ganamos nosotros, otros ellos. En el torneo del ‘82 estuvimos iguales toda la primera ronda hasta la anteúltima fecha, cuando le ganamos a Vélez en Liniers, con un gol que hice yo, de zurda y otro golazo de 50 toques que definió Marcelo (Trobbiani).

-Si tuvieras que definir: ¿cuál fue mejor partido de ese Estudiantes, el de Vélez o la primera final del ‘83 contra el Rojo?

-La final, fue elogiado por todo el mundo. Además por la diferencia que conseguimos para la revancha. Hace unos años nos juntamos con los muchachos y me sorprendió que todos eligieran mi segundo gol como el más importante. Nos dio aire para el segundo partido.

-¿Te acordás como fue?

-Lo hice en el arco del Industrial. Fue un pase profundo por la derecha. Corrí en diagonal con la marca de Trossero. Cuando salió Goyen miré al costado, porque llegaba Alejandro (Sabella), pero le pegué fuerte al palo del arquero. Lo gritamos como locos. Lo festejé con mi familia que estaba en la platea de 1.

-Igual el más importante de tu carrera debe ser el de la segunda final...

-Sí, por lo que significó. Igual fue el más feo que hice (risas). La pelota entró despacito, después de que agarré el rebote de un tiro libre de Ponce. Llegué antes que Goyen, pero la agarré mordida. La soplamos para que entre, pero nos valió un campeonato. El mérito fue haber llegado antes a la pelota, pero la definición no fue muy buena.

-¿Se vivían como clásicos aquellos partidos?

-Sí, pero con mucho respeto. Éramos dos grandísimos equipos. Independiente tenía un plantel terrible.

-¿Cuál de los del fondo era más duro?

-El Colorado Killer era bravo. Pero jugaban muy bien. El mejor era Villaverde, capaz de sacarte la pelota sin tocarte. Tenía una rapidez... Trossero era más duro. Pero no pegaban patadas. Los que pegaban eran los de Boca y River. Suñé, Pernía, Passarella y otros más te mataban. Tenían como “permitido” pegar en los primeros minutos.

-¿Estudiantes fue el mejor equipo que integraste?

-Sí, sin dudas. En Rosario Central jugué en lo que llamaban la Sinfónica de Zoff, pero en Estudiantes descubrí otra cosa. Lo que hizo Carlos (Bilardo) con los tres “10” no tiene nombre. Si hasta los campeones del mundo muchas veces dijeron que ese equipo era igual o mejor que el de Zubeldía.

-Si no pasaba lo de Gremio era equipo podría haber sido campeón de América y del mundo...

-Creo que sí. Contra Gremio nos robaron. Tuvimos que haber llegado a la final. Fue muy injusto. Después fuimos a Colombia y un arquero suplente se cambió como jugador porque no teníamos más.

“Me costó mucho adaptarme a la Primera de Estudiantes. La pasé mal el primer año que estuve en el Club”

-¿Cómo imaginás el partido del sábado?

-Para nosotros es muy importante. Haber clasificado nos volvió a poner en el lugar donde tenemos que estar. Va a ser duro. Los dos equipos tienen técnicos muy capaces, que se respetan y se conocen. Aunque es otra época, tendrá muchas cosas similares a aquellos partidos de los que hablamos. Se juega mucho la historia.

-¿Por qué te costó tanto afirmarte en Estudiantes?

-En Estudiantes, en 1981, me desgarré el bíceps en el segundo partido. Encima ese equipo ganaba de visitante y perdía de local. Por eso la gente se ponía muy nerviosa. En lo personal me volví a desgarrar en el partido que regresé. Se fue Pachamé, hubo un interinato y quedé colgado. Estuve un año malo.

-¿Bilardo te recuperó?

-Totalmente. Lo primero que hizo fue averiguar cosas mías con la gente de Central. Me juntó a mí y a Julián (Camino) y Ponce, que estábamos un poco relegados. Nos hizo un plan especial de trabajo y nos habló.

-¿Qué tipo de delantero eras? ¿Cómo te definías?

-Viví la transición de jugar con tres puntas en Central a los dos delanteros en Estudiantes. En Rosario era de área, pero acá tuve que modificar mi juego. Con Hugo (Gottardi) hacíamos un limpiaparabrisas: uno estaba en el área y el otro se tiraba a la derecha, luego ese al área y el compañero a la izquierda. Fui un 9 muy sacrificado. Carlos me pedía que siguiera al marcador de punta. Hoy le pedís eso a un chico y se va del club (risas). Con Eduardo (Manera) ya no teníamos obligación de bajar tanto, sólo hasta mitad de cancha.

-De todos los delanteros que sacó Estudiantes en los últimos años, ¿cuál te gustó más?

-Uff, fueron muchos. El Tecla (Farías), Palermo, Carrillo... Y de los de ahora me gusta Apaolaza. Tiene muchas condiciones. Hay que pulirlo y no tengo dudas que será un delantero que nos dará muchas satisfacciones. Creo en él.

-¿Por qué te enamoraste del club pese a no ser de La Plata?

-No me pasó a mí solo. Es una característica de Estudiantes. Enseguida te hace sentir parte de la historia. Y no hay retorno. A pesar de haberme costado al principio, soy un enamorado del club. No solo que jugué y fui campeón, también pude trabajar.

-¿Cómo te afectó la muerte de Sabella?

-Muy duro, porque tenía una gran relación. Nuestras familias son amigas. A él siempre lo admiré como jugador y persona. Er muy especial. Daba gusto hablar con él. Era un tipo que te hacía sentir importante, algo que muy pocos lo hacen. Eso lo define. Hay personas a las que les hablás y te dicen que sí, pero por dentro ni te escuchan. Alejandro era diferente.

-Tu hobby es pintar, ¿desde cuándo?

-En la escuela me gustaba hacer educación física y pintar, en lo demás era un desastre. La pintura fue mi cable a tierra. Lo hice aficionadamente. En La Plata conocí un atelier donde iban mis hijas y tomé clases. Cuando se enteraron en Estudiantes me incentivaron a seguir. El Dr. Marelli siempre me preguntaba. Hice exposiciones en varios lugares.

-¿Qué tipo de pinturas?

-Empecé con dibujos en lápiz, luego rotting y en el final le metí color. Hice figuras de caballos y figuras abstractas. Pintaba en las concentraciones. Y ese año que estuve colgado me sirvió mucho para descargar las tensiones. En vez de ir al psicólogo me ponía a pintar.