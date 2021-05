Rige el nuevo aumento de la nafta y la premium ya cuesta 105 pesos

Los combustibles volvieron a sufrir un aumento del 6 por ciento a partir de ayer y la nafta premium en La Plata ya cuesta 105 pesos el litro.

De acuerdo a un relevamiento realizado por este diario, en las estaciones de servicio de YPF los nuevos valores eran los siguientes: Súper a $ 89,88; Infinia a $ 105,4; Diesel 500 a $ 85,78; e Infinia Diesel a $ 100,8.

En las estaciones Shell, por su parte, la Súper está a $ 91,5; la V-Power Nafta a $ 107,5; la Fórmula Diesel a $ 88,7; y la V-Power Diesel a $ 102,8.

En el caso de las Axion, la nafta Súper costaba $ 89,80; Quantium a $ 105,4; DieselX10 a $ 87,70; y Quantium DieselX10 a $ 100,8.

Desde agosto del año pasado, naftas y diesel aumentaron un 60 por ciento y el que rige desde ayer es el 15º incremento, según fuentes del mercado.

En ese marco, el presidente de YPF, Pablo González, explicó que con este último aumento, en promedio, “la nafta va a aumentar este año menos que la inflación, un 28,1%” y resaltó que se trata “del compromiso que hemos asumido”.

“Si trasladamos el precio del crudo actual al surtidor, los argentinos estarían pagando $130 el litro de nafta”, ejemplificó.

Dijo que el valor actual de los combustibles responde a un barril del petróleo internacional a 55 dólares cuando en la actualidad cotiza a 69 dólares. La diferencia la absorben las petroleras y el Estado, pero es el monto que acordaron para “garantizar inversiones y poder producir en el país sin aumentar las importaciones”.

González dijo que YPF perdió reservas y cayó un 8% la producción de petróleo y 10% de gas durante la presidencia de Mauricio Macri. Además, aseguró que “los aumentos de combustibles no fueron a inversión.

“La nafta aumentó en esos cuatros años un 31%, 32%, 69% y 44%, pero lo más grave es que se cayó la producción y la inversión”, resaltó el titular de la petrolera de bandera. Y añadió: “Al tener una política que no está basada en la producción, lo que perdés es a la gente, los puestos de trabajo”.

Según González, YPF no aplicará ningún otro aumento de precio, propio de la petrolera, en lo que resta de 2021. No obstante, eso no quiere decir que no haya más alzas producto del impuesto a los combustibles, que cobra el Gobierno cada 3 meses y se ajusta por inflación.

Dependerá de si Nación suspende la aplicación del tributo que haya o no nuevos retoques en los surtidores este año.