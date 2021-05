El Gobierno, conforme con la gira para arreglar la deuda

El presidente Alberto Fernández regresó a la Argentina y celebró la “muy productiva” gira por Europa, ya que remarcó que se alcanzaron “los objetivos fijados”.

“Estamos regresando al país tras una gira muy productiva. Hemos alcanzado los objetivos que nos habíamos fijado”, sostuvo el mandatario, quien horas atrás mantuvo un encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien ratificó la decisión del organismo de “ayudar a la Argentina a construir un futuro económico próspero para todos”.

Pero economistas consideraron que si la Argentina, después de las elecciones no cierra un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “va a ser un paria en el mundo”, mientras criticaron que el país no tenga “apuro” para arribar a ese objetivo por no significar el arribo de “plata fresca”.

El diálogo cara a cara entre el Presidente y la directora gerente del Fondo mejoró las perspectivas de un acuerdo, pero todavía falta bastante para pensar en que se pueda firmar un programa con el organismo.

Calificadas fuentes en Buenos Aires y Washington indicaron a Infobae que las perspectivas de un entendimiento han avanzado con los contactos de alto nivel que tuvo el presidente argentino esta semana en Europa, aunque aclararon que restan definiciones técnicas importantes.

Además, indicaron que la posibilidad de reducir los sobrecostos para el crédito de Argentina se resolverá en un marco más amplio, no solo para este caso.

“Vamos mejor, pero todavía falta”, dijo una calificada fuente oficial en Buenos Aires, que admitió que la discusión hacia adentro de la coalición gobernante no resultará fácil para avanzar hacia un acuerdo, por las divergencias con el kirchnerismo más duro.

Desde Washington, tres fuentes indicaron que, si se lee en detalle el mensaje de Georgieva, sobra el buen ánimo, pero no implica que pueda haber un acuerdo en el corto plazo; tampoco, que pueda haber una carta de entendimiento entre ambas partes rápida y mucho menos que se haya llegado a un entendimiento en cuanto a los términos del nuevo acuerdo.

Si hubiera un avance concreto, se cumpliría lo que el gobierno francés le transmitió al presidente argentino: si hay un aval explícito del FMI, se puede refinanciar la deuda con el Club de París.

En primer término, el reclamo del ministro Martín Guzmán de que le eliminen los sobrecargos a la Argentina, “forma parte de una discusión más global que está teniendo el FMI ahora”, aclaró una fuente. De todos modos, aún si no cambiaran las condiciones financieras, la firma de un nuevo acuerdo a 10 años podría significar un alivio importante para el país, porque recién empezaría a pagar en el cuarto año del programa y solo una doceava parte de lo que el FMI va a empezar a desembolsar una vez que se firme el plan. Esto significa que cuando la Argentina firme un nuevo acuerdo, el FMI empezará a desembolsar un dinero equivalente a los pagos que tiene que ir haciendo el país.