Desplazan al titular del Colegio de Médicos de una jefatura en el hospital de El Dique

El presidente del Colegio de Médicos de La Plata (Distrito I), Jorge Mazzone, quien días atrás denunció una “persecución política” por parte del IOMA, fue apartado de la jefatura de la Sala de Clínica Médica del Hospital el Dique de Ensenada. Según precisó, la decisión le fue notificada por el nuevo director ejecutivo, quien además le comunicó que asumirá el manejo de esa y otras dos áreas. Mazzone aseguró que “es un hecho que encuadra en la legalidad” pero que “no es habitual que esto ocurra”. En ese sentido, denunció que su salida del cargo “es parte de todo lo que me vienen haciendo”. Todo esto ocurre a pocos días de la elección para renovar parcialmente autoridades en la entidad colegiada, comicios previstos para el 26, 27 y 28 de mayo próximos y para el que se presentan cuatro listas.

Sorprendido por la decisión, comentó que “en el Hospital El Dique tengo dos períodos ganados por concursos, tuve un tiempo de interino y llevo ya nueve años como jefe de Sala de Médica Clínica”. Al respecto, explicó que “cuando se vence un mandato de jefatura, se hace una prórroga interina hasta que llaman a concurso”. “En las dos oportunidades anteriores que se venció la jefatura, pasé por ese interinato y volvió a presentarme a concurso” sostuvo.

Ayer, a poco de vencer el período para ingresar en una nueva instancia de interinato, expuso que “me encuentro con que el director me había comunicado a mi y a dos jefes más de la sala de Rehabilitación Cardivascular y Servicio Social que nos reemplazaba de los servicios y que asumía él mismo” bajo una figura de subrogancia”.

Mazzone remarcó que “el procedimiento está encuadrado en la legalidad pero que no es lo habitual, y que en el futuro el procedimiento para ocupar las guardias quedará en manos del Ministerio de Salud” . En ese aspecto se mostró preocupado por que el proceso pueda dilatarse en el tiempo.

Mazzone afirmó que la decisión “generó en los médicos un descontento muy importante”. “Lo que hicieron es una potestad, pero no es habitual, lo que implica una conducta cuestionable, con lo cual hay una bronca generalizada. En todos los servicios médicos ya empezaron a juntar firmas por la manera en que se han manejado”, agregó.

El titular del Colegio de Médicos Distrito I comentó que “no me ha parado de sonar el teléfono en solidaridad conmigo por parte de toda la comunidad médica, entidades y asociaciones. “Este hecho injusto es parte de todas las cosas que me venían haciendo”, enfatizó.

Tras lo sucedido, en la jornada de ayer manifestó que “no estoy bien desde el punto de vista anímico, pero yo que tengo que ser una persona que dice lo que le pasa los médicos, tengo que ser una persona de bien”. “Espero que esto algún día cambie, que no lo tengan que vivir las futuras generaciones de médicos”, concluyó.

Como se recordará, la semana pasada circuló un escrito enviado por Mazzone a colegas suyos y que si viralizó en las redes en el que denunciaba una “persecución política” del IOMA y manifestaba que “me banco que me hagan listas para venir por mi persona que digan que soy el enemigo a vencer y que quieran manejar la institución, porque hasta ahí son reglas del juego. Me banco que me hagan una auditoria en mi servicio para auditar desde tiempo atrás a ver si encuentran algo que pueda perjudicarme. Me banco que busquen candidatos en mi hospital para que concursen mi cargo para desplazarme de mi función que vence este año. Pero lo de hoy llegó al limite de la tolerancia”. En ese punto denunció que “están llamando a mis pacientes desde IOMA, parece que para interrogarlos sobre mi atención. Hoy llamaron a muchos, entre ellos una familia que atiendo hace 27 años aproximadamente y que tiene un hijo con discapacidad con una lesión cerebral y con discapacidad motora y mental moderada”.