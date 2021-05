Advierten que podría surgir una nueva variante de coronavirus en Sudamérica

Juliette Morgan, representante regional de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, advirtió en las últimas horas que podría surgir una nueva variante de coronavirus en Sudamérica.

“La situación de América del Sur es grave. Tenemos que hacer vigilancia genómica frente a la posibilidad de que alguna nueva variante surja. Cuando hay mucha transmisión, hay más probabilidad de que surjan variantes", precisó en diálogo con el portal Infobae.

“En Sudamérica hay mucho virus replicando, y es capaz de mutarse en formas que dominan a las otras variantes. Pasó en India y en Brasil -subrayó-. Por eso, es importante reducir lo más posible la circulación del virus, y aumentar la vacunación para terminar con la pandemia. En momentos de tanta transmisión, es importante que las personas no compartan su virus”, añadió.

Siguiendo con su explicación, dijo: “Cuando tanta gente se enferma al mismo tiempo, el problema es la capacidad del sistema de salud para responder. El virus no parará. Hay que tenerlo en cuenta. Si no hay vacunas y no se hace una alta cobertura al mismo tiempo, hay que recurrir a las intervenciones que usamos el año pasado. Estamos cansados con ellas, pero hay que entender que al virus no le importa que nosotros estemos cansados".

Y cerró: "Desafortunadamente, afecta la situación económica y la salud mental. Pero es necesario seguir las medidas de cuidado para evitar que el sistema de salud colapse y salvar vidas”.