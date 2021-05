Difunden un adelante del momento más esperado por los fans de “Friends”

A pocos días del estreno del capítulo más esperado por los fans de Friends, HBO Max liberó las primeras imágenes del reencuentro y dejó ver a sus protagonistas en acción. Pero no fue el único avance. Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Matthew Perry hablaron con la revista People sobre el encuentro y recordaron varios momentos de la comedia a 17 años de su histórico y triste final en 2004.

Teniendo en cuenta que este capítulo no tendrá guión, los actores proyectaron lo que pudo haber ocurrido con sus emblemáticos personajes. En este marco, Courteney Cox, la actriz que dio vida a Mónica en la década de los noventa y quedó en el recuerdo de sus seguidores como la más controladora del grupo, pero también como la responsable de su unión aseguró que “Siempre siento que Mónica estaría haciendo algo competitivo con otras madres y tratando de superarlas. Como en la venta de pasteles de la escuela o algo así. Quiero decir, ella estaría muy molesta. Estaría a la cabeza de la PTA (asociación de padres y maestros) o algo parecido”.

“Joey habría abierto una cadena de tiendas de sándwiches”, dijo LeBlanc. “Y se habría comido todos los sándwiches”, bromeó Perry. Siguiendo la idea del emprendedurismo, “Ross”, según David Schwimmer, habría sido paleontólogo y también hubiese invertido en “la tienda de sándwiches de Joey y habría perdido muchos de sus ahorros para sus hijos”. “Tienda de sándwiches con temática de dinosaurios... Bronto-hamburguesa”, bromeó LeBlanc.

Friends, la historia de un grupo de amigos veinteañeros de Nueva York, fue uno de los programas de televisión más exitosos de la década de 1990 y encontró nueva vida en las plataformas de streaming, donde es uno de los más vistos en todo el mundo.

Aniston dijo que volver a juntarse es “como una familia”. “No tengo hermanas. Asumo que ellas son mis hermanas”, dijo la rubia al referirse a Lisa Kudrow y Courteney Cox.

El reencuentro no guionado se emitirá el 27 de mayo por HBO Max, con una serie de invitados famosos que incluyen a Lady Gaga y Justin Bieber y a los actores que interpretaban papeles de reparto en “Friends” como Janice, Richard y Gunther.

HBO compartió la semana pasada un breve clip de 40 segundos en el que se mostró al elenco abrazado y caminando de espaldas hacia el estudio 24 de Warner Bros., todo al compás de la clásica canción I’ll be there for you, en una versión más lenta.