Antes de morir por Covid en India un músico argentino escribió un desgarrador mensaje: "Tengo sangre en las manos"

Santiago Lusardi era un músico y actor argentino que murió apenas con 41 años tras haberse contagiado de coronavirus en la India. El artista, que se encontraba en la ciudad de Goa, en la India, estudiando filosofías orientales, era conocido en el ambiente por su carrera como filósofo, compositor y director de coro y orquesta.

Como suele ocurrir en estos tiempos, y para acortar las distancias con nuestro país, Lusardi utilizaba mucho las redes sociales. Allí daba cuenta de su viaje pero también era el canal por el cual lograba expresar su pena por la dura realidad que le estaba tocando vivir en el marco de la pandemia.

Esto escribía en las redes sociales: "Ahora sí en pie de guerra. Para aquellos que no lo saben aún, llevo 12 días internado por Covid, con una fuerte neumonía, en un pequeño hospital en el sur de Goa, India”. Pero fue más allá y se animó a mostrar sus emociones mientras luchaba contra el virus que hace estragos en el mundo. En ese sentido, el 1ro de mayo escribía: “Como se imaginan no ha sido fácil, la soledad, las incertidumbres, los dolores y la lucha diaria por respirar, y todo ello siendo testigo de como este país al que tanto amo está sufriendo devastado por los dolores de esta pandemia, todo ello ha hecho de esta una experiencia muy dura”.

También le dedicó un especial agradecimiento a quienes lo ayudaron: “Sostenido gracias al cariño de tantos que me quieren y acompañan y encarnan conmigo este transitar. Sé que muchos lloran y sufren conmigo, que sepan que el universo les pagará por su compasión con creces, y yo con mi vida”.

En otro de sus posteos, Lusardi “contó que "con tanto que la vida me ha dado siempre, lo mucho que me han amado, y los inconmensurables gestos de amor, regalos, personas, y la inmensa ternura que he recibido en mi vida no puedo mas que dar gracias”. Y reconoció que quería pelear hasta el último momento por todas esas personas que estuvieron para él. Porque “aunque duela, y aunque esté soplando un vendaval en mi pulmones, yo estoy aquí en pie de guerra, sí, débil, pero sin miedo a luchar. Aún queda mucha lucha dar, y tengo sangre en las manos, ¡pero sé que de acá salgo a vivir!”, fue uno de sus últimos mensajes antes de que el coronavirus se lleve su vida.