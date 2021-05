Tinelli se calentó y atendió a Gollan: “Hay que ver el juicio que tiene dónde está"

Marcelo Tinelli se mostró anoche muy enojado. Luego de la lluvia de críticas que recibió por la falta de protocolos que tiene su programa, y tras ser acusado de que "ShowMatch" es la "fiesta clandestina" de la TV, el conductor disparó para todos lados y se defendió.

Si bien no se quiso meter con los personajes de la televisión que le pegaron duro a su envío, su descargo tuvo un objetivo claro: el ministro de Salud de la Provincia, Daniel Gollan. Es que el funcionario de Axel Kicillof había declarado a un canal de noticias que “es una imagen absolutamente negativa de cara al esfuerzo que se está haciendo”, y luego agregó: “Hubo una condena social grave“.

El Cabezón recogió el guante y ayer temprano había advertido en "Los Ángeles de la Mañana" que “se armó revuelo en las redes y desde la propia televisión critican a la propia televisión. Tenemos que cuidarnos y hablar con propiedad. Hay que hacer una defensa de la televisión. Tenemos que interiorizarnos de cómo son las cosas”. Luego sostuvo que “hace un año y medio que no trabajábamos, entonces sorprende que por ahí alguien que no sabe pueda hacer un comentario. Pero cuando alguien sabe lo que es un estudio de televisión y lo que es darle trabajo a 300 personas y cuidarle la salud, fundamentalmente, que es lo que más queremos hacer, sorprenden esos comentarios y muchas veces no se entienden”,

Cuando parecía que la cosa quedaba ahí y Tinelli ya se había desahogado, arrancó anoche su programa con ganas de subirse al ring. “El Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires habló de que no era buena imagen la que dio el otro día tanta gente en el estudio. Pero le quiero decir al Ministro que todos los cuadros que hicimos acá fueron grabados, no hubo 200 personas. Que lo diga la gente está todo bien pero ¿Qué lo diga el Ministro de Salud? Raro, raro”, comenzó disparando el conductor.

Fue allí cuando se despachó con una fuerte denuncia: “El Ministro de Salud seguramente se preocupa por esta imagen pero por ahí también te acordás que fue el ministro procesado, que había metido licitaciones que tenían unos kit medio truchos en el 2016. Después voy a hablar de él. ¿Daniel Gollán se llama, no? El ministro de Kicillof”. Todos creían que hasta ahí llegaba su discurso y cuando menos lo esperaban siguió: “Hay que ver el juicio con Gollán dónde está. Lo deben tener en la Justicia. Pero eso no es mala imagen ministro, por ahí era mala imagen esto de acá”.

Para terminar su defensa dijo: “Ni me voy a meter con la tele que habla de la tele. Hoy vine con ganas de empezar a decir. Si hay un programa que cumple los protocolos quédense tranquilos que es éste, todos los protocolos, todos y más tenemos acá, así que olvídense, cumplimos todos los protocolos. Nada más”.