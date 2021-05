Numerosos vecinos sin gas por el robo de cobre en los medidores

El cobre parece ser el bien preciado del momento para ciertos delincuentes, que -como lo viene reflejando este diario- lo buscan en cables aéreos de luz, teléfono e internet en distintas zonas de La Plata, como Tolosa, Los Hornos y Altos de San Lorenzo. Pero también están quienes procuran obtenerlo en las cabinas de medidores del gas.

Esto último fue lo que ocurrió en la madrugada de ayer en la zona de 16 y 58.

Lo descubrieron aquellos vecinos que notaron la falta de gas bien temprano en la mañana, justo cuando se disponían a disfruta de una ducha o una bebida caliente para mitigar el frío. De arranque supusieron que era un corte. Pero no; era un poco más complejo.

La historia terminó con los damnificados denunciando el caso ante el 911, por el ilícito en cuestión, y comunicándose a su vez con la empresa Camuzzi -prestataria del servicio del gas- para poder solucionar el inconveniente lo antes posible.

“NOS PASÓ A VARIOS LO MISMO”

Uno de los frentistas del lugar que no podía disimular su fastidio fue Carlos: “A las 3 y media de la mañana mi sobrino, que había estado viendo una película, me golpeó la puerta del dormitorio para decirme que se iba a bañar, pero que no había gas”, contó este ingeniero mecánico.

Desconcertado, y soñoliento, Carlos le dijo a su sobrino que chequearía el problema en el medidor después de que amaneciera, a las 7.30 de la mañana, aunque no esperó tanto. “A las 7 ya estaba en la calle”, admitió.

Antes de saber qué era lo que realmente pasaba, el hombre barajó varias posibilidades; incluso, que se tratara de un cuento del tío.

“Pensé que podía ser una situación forzada para sacarlo a uno de la casa mientras delincuentes esperaban afuera, listos para actuar”.

O que a lo mejor no fuera otra cosa que un colapso en la red del gas natural o que hubiera “fallado el regulador del gas en el medidor”, agregó.

Pero, para su sorpresa, la verdadera causa de la falta de gas en su domicilio respondía a que “en la cabina del medidor faltaban 30 centímetros del caño de cobre”.

Por eso, indicó, “avisé al 911 y llamé a Camuzzi”, cuyo personal llegó al rato y le preguntó si le había pasado lo mismo a otros vecinos. Efectivamente, Carlos recordó que “había ocurrido algo similar en un edificio de 16 y 58”.

Los empleados de Camuzzi le hicieron saber al damnificado que debía comprar un nuevo regulador de gas para poder hacer la conexión y, resuelto a dejar atrás cuanto antes el problema, Carlos se dirigió a un comercio del rubro que está en 54 y 16. Lo esperaban allí nuevas sorpresas.

“Me encontré con otro vecino que estaba ahí por la misma causa y me dijo que a todo el barrio le había pasado lo mismo”, recordó Carlos, quien instantes después corroboró la información con un dato que le aportó el ferretero que lo atendió: “Me comentó que me estaba llevando el último regulador del gas”, por el que pagó 3.100 pesos, “porque hasta un rato antes habían ido a comprarlo otros vecinos”.

Carlos no dejó pasar por alto lo que, aseguró, le señalaron los de la cuadrilla de Camuzzi que fue a su barrio.

“Me expresaron que, dentro de todo, debía agradecer que los delincuentes me cerraron la llave del gas, porque a veces cortan un trozo del cobre y queda perdiendo el fluido”, mencionó.

Recordó también que “hace más de 30 años se había puesto de moda robar a los profesionales las placas que estaban en el frente de sus casas”, aunque la nueva maniobra resulta mucho más peligrosa. “Además del gasto y de la molestia sufrida, tuve que poner dos soportes para sellar la tapa de la cabina”, concluyó el vecino, visiblemente molesto.

Antecedentes

El robo del flexible de cobre en cabinas de medidores del gas en la zona de 16 y 58 tiene como antecedente inmediato episodios similares que tuvieron como víctimas a vecinos que residen en la Zona Roja y sus inmediaciones. Como lo publicó EL DIA el 10 de mayo, los ataques abundaron en la zona de 63 y 3, impulsados por el aumento en el precio de los metales.

Según se calcula, en estos días cotiza a más de 600 pesos el kilo de cobre en el mercado oficial.

El informal, con reglas propias, sitúa al precio de la chatarra en una banda de precios que puede ir de los 350 a los 800 pesos. En enero, se pagaba de 166 a 470 pesos. En la primera escala de la cadena de comercialización informal, el kilo de bronce puede estar entre los 320 y los 450 pesos.