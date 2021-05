Clase pública en la plaza San Martín para reclamar por la vuelta a las aulas

Padres Organizados La Plata realizó ayer al mediodía en la Plaza San Martín, frente a la puerta de la Gobernación provincial, una clase pública para reclamar la presencialidad en las escuelas.

“Dijeron 15 días y ya llevamos 5 semanas”, aseguraron los organizadores de la movida.

En ese marco, un grupo de niños y una maestra cantaron el himno nacional argentino y luego participaron de una clase en la que participó un psicólogo y una docente. El licenciado Facundo Urtizberea se refirió a las secuelas que deja el encierro y planteó la frustración y el cansancio por la virtualidad como sistema exclusivo de enseñanza. También planteó a los padres presentes si se sabe si alguien en el gobierno nacional o provincial está pensando en la “escuela pospandemia”, y el impacto en quienes no pueden conectarse con el colegio y se pierden las clases y la oportunidad del conocimiento.

En tanto, una docente leyó un cuento en los que los chicos también se basaron para hacer algunos dibujos interpretativos.

Varios de los chicos y chicas presentes hicieron dibujos con la escarapela como estandarte principal, en el marco de la semana de Mayo y los símbolos patrios.

Con esos dibujos, los padres y alumnos empapelaron el frente de la Gobernación bajo la consigna #AbranLas Escuelas porque la #EscuelaCuidada #NoContagia.

Uno de los manifestantes le dijo a este diario que se trata de una actividad organizada por padres de alumnos platenses que “queremos que las clases sean presenciales. No somos fanáticos de la presencialidad pero entendemos que si la situación epidemiológica indica que no se puede hacer no se hará”. En ese sentido agregó que “creemos que las escuelas tienen que ser las últimas en cerrar y las primeras en abrir, y eso no se cumple”.

Por otro lado resaltó que el acto que llevaron a cabo en la plaza “es simbólico” y que “lo hacemos frente a la Gobernación para demostrar que la sociedad civil tiene interés en la presencialidad y que la falta de clases implica un gran daño para los chicos, más allá de la cuestión educativa”.

Frente a la gobernación se instalaron pupitres, banderas, un pizarrón, y un equipo de sonido que le prestaron a los organizadores.

La clase cerró con la entonación del himno a Sarmiento.

Luciana Bártoli, integrante de Padres Organizados La Plata, indicó que “¿nadie está midiendo las consecuencias ni como revertir la situación que se plantea con tantas semanas de escuelas cerradas? ¿Cuál es el plan?, ¿hacia donde vamos con estas medidas que arrancan con quince días y después se transforman en meses sin presencialidad?.

“ACTIVIDAD CRÍTICA”

Las escuelas privadas nucleadas en Aiepba (Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires), a través de CAME (Confederación Argentina de Mediana Empresa) pidieron al Gobierno nacional ser consideradas como una “actividad crítica”.

De esa forma, la entidad busca estar en condiciones de acceder ahora o en el futuro a beneficios de parte del Estado Nacional para los sectores más afectados por la pandemia, se informó en un comunicado.

“En estos momentos la mayoría de los colegios no están incluidos como actividad crítica y por lo tanto no pueden acceder a diversos beneficios que brinda el Estado”, aseguró el secretario Ejecutivo de Aiepba, Martín Zurita, quien agregó: “esta obligación que nos impusieron de suspender las clases presenciales en algunos distritos, especialmente en el AMBA y diversos puntos en el interior, genera no sólo el retiro de alumnos sino la falta de pago de las cuotas de parte de las familias”.

Una nota fue dirigida al ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, y otra al ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni.