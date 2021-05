Histórico, River: logró el triunfo con un arquero improvisado y sin suplentes

En un partido para la historia por todos los detalles que lo rodearon, empezando por el brote de coronavirus que determinó que un jugador de campo, como Enzo Pérez, ocupara la posición de arquero, River logró anoche un triunfo épico por 2-1 frente a Independiente Santa Fe de Colombia, que le permitió afirmarse como puntero del Grupo D de la Copa Libertadores, con todo a favor para avanzar a octavos de final. Un arranque furioso le permitió sacar dos goles de ventaja vía Fabricio Angileri y Julián Álvarez, que controló sin problemas hasta el descuento de Kelvin Osorio. El martes que viene, el equipo de Nuñez buscará sellar su pasaje en Río de Janeiro, ante Fluminense.

River llegó diezmado por los 20 casos positivos de Covid-19, lo cual determinó que un jugador de campo, lesionado, fuera arquero y que el banco de los suplentes estuviera desierto porque el único candidato a ocuparlo, Javier Pinola, fue descartado ya que no está recuperado de una fractura de antebrazo. Dos juveniles hicieron además su debut en un partido cargado de matices, atípico desde donde se lo mire, no sólo de la Copa Libertadores, como consecuencia de un hecho que nació cuando Marcelo Gallardo no aceptó extender de 32 a 50 jugadores la lista de buena fe y la Conmebol no autorizó sumarlos cuando el coronavirus hizo estragos.

El conjunto Millonario llegó a esta quinta fecha de la competencia con seis puntos en el Grupo, dos menos que Fluminense, que el martes perdió de local con Junior de Barranquilla, quien también alcanzó la línea de seis; mientras que Independiente Santa Fe viajó a Buenos Aires como último de la clasificación, con dos unidades. La victoria de Junior en el Maracaná complicó más a River en una de sus peores semanas, que comenzó con el empate de visitante ante Junior y siguió con la aparición de múltiples casos positivos de Covid-19 antes del superclásico ante Boca.

River se quedó sin arqueros cuando la Conmebol no hizo lugar al pedido de incluir a los juveniles Alan Leonardo Díaz, quien atajó en la Bombonera, y Agustín Gómez, y luego de considerar a Casco, Maidana y Lecanda como alternativas, Enzo Pérez, quien en un principio había sido descartado por una distensión muscular, se puso a disposición de Gallardo, quien así pudo completar una formación de 11 jugadores.

A poco de llegar al estadio, el técnico riverplatense habló acerca de la idea que se pondría en práctica: “Jugaremos con la mayor dignidad posible dentro de un partido atípico, esperemos que a la gente que nos va a estar mirando la podamos seguir haciendo sentir orgullosa. Esa es la idea”. Con esto, el DT adelantó que su equipo trataría de sostener las bases impulsadas a lo largo de gestión. Cierto, al punto que muy rápido sacó dos goles de ventaja.

Impecable River, afirmándose en la seguridad de Maidana en el fondo, las escaladas de Casco y Angileri por afuera, el talento de Julián Álvarez en los metros finales, el despliegue general y las respuestas de Enzo Pérez, quien desde el arco, sin ser exigido a fondo, respondió optando por la respuesta más simple. Enfrente, un rival desarticulado en defensa y carente de argumentos para mover la pelota desde la franja central.

Quedó más apretado en defensa el equipo de Gallardo en la etapa complementaria y el objetivo central pasó a ser bloquear cada intento del rival para que no le llegaran a Enzo Pérez. El descuento con poco más de un cuarto de hora por adelante le puso la cuota de suspenso al final.