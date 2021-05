La carne, lejos de bajar: en las carnicerías esperan nuevos aumentos en los cortes

Tras conocerse la medida de suspender las exportaciones de carne por 30 días (ver página 13), en un intento por controlar el aumento de los precios, los productores anunciaron un paro de una semana en la comercialización de sus productos. En una recorrida por carnicerías locales se cree que la medida solo provocará el encarecimiento de los cortes que se venden al público.

El objetivo de la decisión del Gobierno de suspender las exportaciones cárnicas es contener el constante aumento de precios en tiempos donde se registra la mayor caída de consumo de todos los tiempos. En ese contexto, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias expresó su total rechazo a la medida y anticipó un cese de la comercialización “de todas las categorías de hacienda vacuna (ganado) desde las 0 horas del jueves 20 de mayo hasta las 24 horas del viernes 28 de mayo”.

En La Plata, la mayoría de los carniceros consultados por EL DIA aventuró que la carne lejos de bajar o mantener su precio, seguramente aumentará en los próximos días. En los comercios se destacó que la gente compra cada vez menos y que medidas de esas características provocan mayor tensión.

Al ser consultado sobre el impacto de la medida, Juan Carlos, a cargo de una tradicional carnicería ubicada en 60 entre 8 y 9, sostuvo que “el aumento se va a reflejar entre mañana (por hoy) y pasado”, y a su vez alertó que “la situación se va a poner muy fea”. Según definió el carnicero, “el paro agropecuario va a ser muy bravo”.

A su vez criticó el cierre a las exportaciones al señalar: “ya tuvimos otras veces esta medida y no ha surtido efecto”. En ese sentido puntualizó que en el país “no tenemos hacienda de consumo” y que “la carne que va a exportación desgraciadamente no la puede comer la gente”.

“La carne que va a china es esa carne que ahora se ofrece como Precios Cuidados, que es el remanente de China, es incomible”, enfatizó.

En el contexto de nuevos aumentos agregó que “no podemos seguir así. No sólo sale perjudicado el cliente sino también nosotros. No damos más, las ventas se caen a pasos agigantados. Uno tiene un plantel de gente, no los puede echar, porque sería inhumano”.

“Yo en mi caso no puedo absorber ni un aumento chiquitito porque para vender los precios que vendo hoy estoy limitado, y ya de por sí no se vende mucho. No me da para vender ni un peso menos. La gente no tiene, y encima con el problema de la pandemia se complica más todavía. Hay que pagar alquileres, pagar los impuestos”, completó.

Pedro, al frente de otra carnicería del centro platense, señaló que la cuestión de aumentos dependerá fundamentalmente de los frigoríficos, aunque pronosticó que “se va a poner complicado”. Según advirtió en el Mercado de Liniers el kilo vivo aumentó ayer entre 8 y 10 por ciento.

Sobre la posibilidad de desabastecimiento en el marco del conflicto dijo que “si los frigoríficos paran no va a ser por faltante de carne, sino por la falta de actividad”.

En relación al cese de exportaciones analizó que “no va a ser la solución que se esperaba”. “Queremos no exportar para vender más barato y no es así porque lo que se consume acá es muy bueno y lo que se exporta generalmente es vaca, que acá la gente no la consume”, analizó.