Macri tomó distancia de su ex asesor detenido, aunque habló de una "persecución hacia mi persona"

El ex presidente Mauricio Macri se despegó de la decisión que tomó su ex asesor Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, quien pidió asilo político en Uruguay tras ser acusado en una causa por presunta extorsión y asociación ilícita.

"Me lo informó, me sorprendió, no estoy de acuerdo. Pero lo entiendo", sostuvo Macri al ser consultado sobre el tema por la prensa cordobesa, en el marco de la presentación en esa provincia de su libro "Primer tiempo".

El ex presidente afirmó: "Hay claramente una persecución hacia mi persona, hacia mi familia y hacia mis ex funcionarios. Particularmente en esta causa que inventó Cristóbal López en la que acusa a ex funcionarios por intentar recuperar los impuestos de los argentinos que él se apropió ilegítimamente".

De esa manera se refirió a la causa judicial por la que Rodríguez Simón pidió asilo en Uruguay tras ser citado para el próximo 17 de junio a brindar declaración indagatoria, y en la cual ahora la jueza federal María Servini ordenó su captura internacional.

"Yo escucho a (Estela de) Carlotto que dice que tengo que ir preso, es algo que afecta. Confío que aunque haya jueces que oscilan en el sistema institucional argentino, confío en el final del camino", agregó Macri.

Antes de los dichos de Macri, su ex compañero de fórmula Miguel Pichetto cuestionó la decisión del ex asesor jurídico del gobierno de Juntos por el Cambio y sostuvo: "Si considerás que sos inocente, tenés que presentarte ante la Justicia. Si la causa es infundada, se va a caer".

La jueza Servini ordenó ayer la captura nacional e internacional de Rodríguez Simón por haberse ido a Uruguay mientras tramita la causa en la que selo acusa de haber formado parte de una maniobra para desapoderar de sus bienes y meter presos a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Servini dispuso, además, la inhibición general de bienes de Rodríguez Simón y el congelamiento de todas sus cuentas bancarias y activos en el país. El abogado había anunciado que pidió asilo político a Uruguay por considerarse un "perseguido" y por temor por su seguridad y a ser encarcelado.

Rodríguez Simón "se encuentra en la República Oriental del Uruguay desde el día 8 de diciembre de 2020, sin haber dado aviso de dicha circunstancia al Juzgado, como sí lo había hecho anteriormente", explicó la jueza.Servini libró exhorto internacional a Uruguay pidiendo a sus autoridades que "de manera muy urgente, arbitren los medios para que se proceda a la localización de Rodríguez Simón y se prohíba su salida de ese país".

La jueza descartó que existan razones para que "Pepín" se considere un perseguido por razones políticas.