Kicillof avalaría más medidas duras pero no será él quien las promueva

En el comité de expertos que asesora a Axel Kicillof hay enojo. Es el mismo que, con amplias coincidencias, sienten el propio gobernador y su equipo de Salud. Están convencidos de que si se hubieran aplicado hace algunas semanas las restricciones severas que se plantearon desde la Provincia, la actual situación de alta cantidad de contagios se hubiera evitado al menos en el Area Metropolitana.

Es una de las razones, valga la paradoja, por las cuales el gobierno bonaerense no irá a la carga para pedir más restricciones y hará foco en que las que rigen actualmente se cumplan.

Hay algunos datos políticos dando vueltas que sostienen esa tesitura: en la Provincia se cortaron solos con los controles en los accesos a territorio bonaerense y recibieron una oleada de críticas. También pesa que en la anterior discusión por los alcances del DNU que vence este viernes, Kicillof fue a la carga con medidas más duras y el presidente Alberto Fernández terminó haciendo equilibrio entre esa postura y la más blanda que pregonaba el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

No se trata de que Kicillof no quiera algunos cierres más severos. De hecho hasta hace algunos días su equipo de Salud lo venía reclamando. “Ya dijimos lo que teníamos que decir”, señalan en la Gobernación como para dejar trascender que la decisión en todo caso deberá ser adoptada y empujada por la Casa Rosada. Incluso, se aclaraba que la idea de ir hacia un cierre al estilo fase 1 durante los fines de semana no era una idea alumbrada en los despachos bonaerenses. “Eso lo propuso Larreta”, aclaraban.

Las medidas deben ser adoptadas en conjunto y acompañadas por los instrumentos jurídicos y de asistencia económicas necesarios”

Axel Kicillof

Gobernador

Ajenos en parte a esas tensiones políticas, los expertos que asesoran al mandatario calificaron la situación de “desesperante”. Y recordaron que habían advertido acerca de un desborde de contagios -ayer se registraron 14.055 nuevos infectados- si no se extremaban las medidas de cuidado.

“Toda la sociedad debe tomar conciencia de que estamos transitando uno de los momentos más complejos de la pandemia en la Argentina”, alertó el investigador del Conicet Rodrigo Quiroga, quien resaltó que “el esfuerzo debe hacerse sabiendo que tenemos un horizonte positivo con el desarrollo del plan de vacunación”.

Kicillof, en tanto, dejó en el encuentro que se desarrolló con el comité de asesores, una frase que denota su pensamiento respecto del manejo de la pandemia. “Desde un principio hemos sostenido que las medidas deben ser adoptadas en conjunto y acompañadas por los instrumentos jurídicos y de asistencia económica necesarios”, sostuvo el Gobernador, al tiempo que subrayó que “a partir del crecimiento de los casos de los últimos días, debemos seguir trabajando en políticas que permitan disminuir los contagios”.

Así, el mandatario volvió a marcarle la cancha a Larreta y al propio gobierno nacional del que reclama ayuda económica para los sectores más afectados por la pandemia a través de la vuelta del IFE, que la Casa Rosada sigue resistiendo. Con ese cuadro de situación, Kicillof esperará que esta vez sean los gobiernos nacional y porteño los que muevan primero. Y los que establezcan cómo seguirá la nueva etapa de aislamiento.