Cartelera: amor, música, superhéroes, documentales y crímenes por resolver

“PINK: ALL I KNOW SO FAR”

Llega hoy a Amazon Prime Video esta producción que acompaña a la galardonada intérprete y músico mientras se embarca en su gira mundial “Beautiful Trauma”, que batió récords en 2019, y le da la bienvenida al público mientras trata de encontrar un balance entre ser mamá, esposa, jefa y artista.

Mezclando imágenes de su gira, entrevistas detrás de cámaras y material personal, el director Michael Gracey ofrece al público un vistazo al detrás del telón, del circo al que ella llama vida.

“¿QUIÉN MATÓ A SARA?”

La segunda temporada de “¿Quién mató a Sara?”, el exitoso thriller mexicano, ya está disponible en Netflix. En estos nuevos capítulos, Álex Guzmán se enfrenta a su peor pesadilla: la auténtica personalidad de su hermana Sara. Entretanto, un misterioso cadáver enterrado en su patio puede devolverlo a la cárcel en cualquier momento. No tiene más remedio que convertirse en investigador y juntar las piezas que contarán la verdadera historia de Sara y su relación con los Lazcano.

“MASTER OF NONE”

La serie ganadora de tres Emmy, vuelve este domingo a Netflix con el estreno de su tercera temporada siguiendo los pasos de la relación de Denise (Lena Waithe) y su pareja, Alicia (Naomi Ackie).

Esta nueva temporada, dirigida por Aziz Ansari, cocreador de la serie premiado con el Emmy, y con guion de Ansari y Waithe, es una historia de amor moderna que ilustra los altibajos del matrimonio, los problemas de fertilidad y el crecimiento personal, tanto en pareja como individual.

En ella, momentos efímeros muy románticos se entreveran con aplastantes pérdidas personales mientras se plantean cuestiones existenciales en torno al amor y la vida. Esta tercera temporada, creada por Ansari y Alan Yang, ganador del Emmy, supone una evolución de la serie, que conserva su vínculo con las temporadas anteriores, pero también presenta una historia rompedora.

“EL VECINO”

El superhéroe más irreverente regresa hoy a Netflix para su segunda temporada. La serie española protagonizada por Quim Gutiérrez cerrará, en sus ocho nuevos episodios, definitivamente la ficción que narra la historia de cómo al egocéntrico Javier se le complica la vida un poquitín cuando sorpresivamente se convierte en superhéroe.

Para la temporada final, Titán (Gutiérrez) tendrá una crisis de identidad, pues Lola (Clara Lago) también tiene súper poderes. Ambos lucharán por ser reconocidos como el Guardián. Mientras que Javi acaba siendo imagen del Ayuntamiento de Madrid, la reportera acaba convertida en una especie de antiheroína, al unirse a Julia en su escuadrón llamado Policía del Karma.

“Va a ponerse en cuestión su identidad como superhéroe, especialmente porque Lola demuestra tener mejores habilidades desde el principio. Tendrá que ganarse el título”, declara Gutiérrez en una entrevista para CulturaOcio.com.

DOCUMENTALES EN CINE.AR

La plataforma Cine.Ar Play presenta varios contenidos disponibles para alquilar en su catálogo, entre ellos “Juana”, un documental de Daiana Rosenfeld. Juana Rouco Buela tenía un sueño a principios del siglo XIX: liberar a las mujeres de un sistema económico y una autoridad patriarcal a la que estaban sometidas. Encontró en el anarquismo el espacio para su lucha. Así, sentó las bases para los derechos de las mujeres de la actualidad.

Otra novedad es “El laberinto de las lunas”, de Lucrecia Mastrángelo. En este documental, la directora retrata el universo de personas travestis, la maternidad en todo su significado y las infancias trans.

“Cerro quemado”, de Juan Pablo Ruiz, también está disponible en el servicio. En este retrato poético de un mundo por desaparecer, Micaela y su madre inician un viaje en busca de su abuela, última moradora del olvidado y extraordinario paisaje de Cerro Quemado.

“IN TREATMENT”

La serie dramática ganadora del Emmy vuelve el domingo a HBO Go con el estreno de los primeros dos episodios de su cuarta temporada.

Uzo Aduba (“Mrs. America”, “Orange is the New Black”) interpreta a la protagonista de la temporada, la Dra. Brooke Taylor, una terapeuta observadora y empática.

La trama de esta nueva entrega está reimaginada en la actualidad en Los Ángeles y presenta un trío diverso de pacientes en sesiones con Brooke, buscando transitar por una variedad de preocupaciones modernas.

“WHITSTABLE PEARL”

Una hermosa ciudad inglesa junto al mar es el escenario de los homicidios en “Whitstable Pearl’’, una serie de misterio de seis partes original de Acorn TV que se estrena el lunes en el servicio de streaming. Pearl Nolan, madre soltera, dueña del popular restaurante Whitstable Pearl y detective privada recién acuñada, está segura de que la muerte de un amigo de la familia no fue accidental. El nuevo jefe de policía se resiste, pero luego acepta una teoría que sacudirá al pueblo. Ese es sólo el primer episodio, con un posible asesinato entre los crímenes que se avecinan.

“DEVINIENDO TATO”

En el marco de las medidas sanitarias dispuestas, “Deviniendo Tato” se presenta ahora en única función por streaming. Esta obra, que estará disponible por 24 horas desde mañana a las 20 por Alternativa Teatral, se crea a partir de textos dramáticos, artículos y anécdotas de Eduardo “Tato” Pavlovsky. También situaciones de sesiones de psicodrama evocadas y recreadas por los autores de la obra que fueron pacientes de Tato durante varios años.