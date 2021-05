Espacios reservados sin permiso y los cuidacoches hacen imposible estacionar

CUIDACOCHES EN EL CENTRO, COMO EN LA ETAPA DE PREPANDEMIA / C. santoro

En una amplia zona céntrica de la Ciudad resulta cada vez más difícil estacionar. Hay tres razones que tienen difícil resolución: el regreso intensivo de los cuidacoches, que exigen el pago de manera cada vez más vehementes; espacios reservados con objetos en sectores de obra en construcción o mudanzas; y los espacios reservados por particulares e instituciones intermedias con la demarcación de espacios con pintura amarilla sobre el asfalto.

CUIDACOCHES

Los cuidacoches, entre las 10 y las 14 de cada jornada de lunes a viernes volvieron a ocupar la vía pública. Al contar con la información de que hasta fines de mayo no está vigente el pago del estacionamiento medido, avanzan sobre los conductores que dejan sus vehículos en el microcentro de la Ciudad y les piden pagos mayores a quienes intentan dejar el vehículo estacionado en esa zona.

De 46 a 55 y de 3 a 1 2, los “trapitos” ordenan el estacionamiento vehicular, y piden con mayor tono imperativo una “colaboración”.

Según distintos automovilistas que hablaron con este diario, la frase más escuchada es “le cuido y le lavo el auto jefe”. En el caso más amable es en tono de pregunta, otros directamente lo marcan con énfasis como una imposición y piden a cambio por el combo más de 100 pesos y otros directamente arriba de los 200 pesos.

Cristian Quintero, uno de los automovilistas que habló con este medio, dijo que “el otro día me pidieron más de 200 pesos para cuidarme el auto en pleno centro, donde hay distintos bancos. Bajaba para hacer un depósito y me tuve que ir a más de diez cuadras para encontrar un lugar sin cuidacoches”.

CORDONES Y ASFALTO PINTADOS CON AMARILLO

La zona de 40 entre 5 y 6, y en calle 6 entre 39 y 40 hay un “festival de demarcaciones en el asfalto con pintura amarilla, más allá de los cordones”, según describió un vecino que habló con este diario. En 40 entre 5 y 6 hay varios frentes particulares con rectángulos amarillos sobre el asfalto, más allá del espacio que ocupa la entrada y salida de garajes. Edificios de departamentos, casas bajas e instituciones -en la cuadra hay un colegio profesional-, tienen la demarcación sobre el pavimento, según describen.

A la vuelta de esa cuadra, sobre calle 6 entre 39 y 40, en una obra en construcción se guarda el lugar durante casi toda la jornada con maderas extensas que preservan el lugar, presuntamente, para quienes trabajan en ese lugar. Una situación similar se da en calle 40 entre 5 y 6, donde por estos días se trasladaron muebles de una vivienda ubicada en la cuadra.

En otros barrios del casco urbano platense la fisonomía de veredas y calles es similar y se dan fuertes batallas verbales entre propietarios de las viviendas que pintan el espacio y quienes buscan estacionar en el lugar correcto.

QUE EXPLICAN EN LA COMUNA

En la Comuna explican sobre los espacios reservados que “en la secretaría de Transporte hay que ameritar por qué se solicitan a través de un informe que es evaluado junto al área de Salud y posteriormente enviado al Concejo Deliberante para su sanción” y dan un ejemplo: si se pide reservar por una persona con discapacidad, se evalúa por el área de salud e ingenieros del municipio, si es viable se envía el proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante que lo trata en comisión y luego sobre tablas para establecer si se aprueba o no”. También remarcaron que “pintar los cordones de amarillo a lo ancho del frente de las casas e instituciones no está permitido. Sólo se aprueba en la entrada de autos y 50 centímetros de cada lado”. Y agregan: “en aquellos casos que se comprueba que no tiene autorización, se extrae el reservado o el ascenso y descenso no autorizado. En el caso de los cordones amarillos, se solicita la documentación que acredite esa medida, de lo contrario se labra un acta de contravención.

Sobre la reserva de espacios en obras en construcción, la ordenanza 10681 marca las pautas pertinentes sobre acceso de los vehículos a la obra, estacionamiento y espacios reservados, que en ningún artículo marca la posibilidad de guardar un lugar con maderas que crucen el asfalto.