Patearon a una embarazada, mataron a 4 perros y robaron más de dos millones de pesos

Eran, por lo menos, 5, usaban ropas oscuras, capuchas para ocultar sus rostros y armas para reafirmar lo que se adivinaba con sus actos: estaban dispuestos a todo. Llegaron gritando “policía” y se fueron con un botín millonario, dejando a sus espaldas espanto y miedo; una embarazada de 8 meses que fue pateada en el piso, un niño pequeño al que amenazaron con mutilar y tres perritos envenenados. Pasó en la zona frutihortícola de Abasto. Y aunque hay fuertes sospechas de que se trató de una banda conocida en la Región -la de los llamados “polichorros”- lo cierto es que no hay detenidos.

En este nuevo golpe no sólo se repitió el nivel de violencia y crueldad con el que suelen actuar, sino también el perfil de las víctimas: dos familias de quinteros de Abasto, que vivieron horas de terror por las terribles amenazas de mutilación y secuestro y fueron despojadas cada una de sus vehículos, de electrodomésticos y de un botín en dinero efectivo que, en base a los primeros cálculos, superaría los dos millones de pesos.

Todo comenzó alrededor de las dos de la mañana de ayer en una vivienda de 526, entre Ruta 36 y 193, donde al menos cinco delincuentes (algunas fuentes mencionan que habrían actuado entre 6 y 7) irrumpieron en una propiedad donde estaban un matrimonio y sus dos hijos. Antes, el dueño de casa se levantó preocupado por los quejidos de sus mascotas y se topó con los intrusos merodeando en su terreno. Los delincuentes también decidieron apurar el ingreso a la morada abriendo la puerta a patadas.

En cuestión de segundos, el descanso de la familia viró a desesperación y horror por la presencia de los asaltantes vestidos con ropas oscuras, armados con pistolas 9 milímetros y actitudes muy violentas. Tras reducir al hombre, comenzaron las torturas y las amenazas para que revelara dónde tenía guardados sus ahorros.

Fueron varios minutos de tormentos, ya que el dueño de casa insistía que no tenía la cantidad de dinero que los ladrones andaban buscando.

Creyendo que la víctima mentía, los delincuentes llevaron el interrogatorio al máximo nivel de violencia: tomaron a uno de los hijos del matrimonio y comenzaron a amenazar con cortarle los dedos si él no “colaboraba”. Fue en ese momento que la víctima se jugó su última carta y para convencer a los ladrones de que decía la verdad les ofreció que se llevaran su vehículo y sus electrodomésticos.

Aparentemente aquella oferta terminó por convencer a los malvivientes de que no iban a obtener nada más. No se tiene certeza si fue el magro botín que habían logrado reunir hasta ese momento o si ya tenían trazada una hoja de ruta delictiva. Lo concreto es que la banda decidió ir por más e irrumpió en la vivienda de un vecino ubicada a unos cincuenta metros de la primera casa asaltada.

Así como sucedió en un triple robo que tuvo lugar a finales de enero en Olmos (en donde una nena de 14 años fue violada), un sujeto se quedó custodiando la primera casa mientras el resto irrumpía en la segunda para volver a desatar un clima de terror y espanto. Decididos a agrandar el botín, los ladrones actuaron con una saña terrible.

Además de atar al dueño de casa y golpearlo, patearon a su esposa embarazada y amenazaron con llevarse secuestrado a su pequeño de tres años si no revelaba el escondite de su dinero.

“Entraron cuatro tipos a mi casa como a las dos y media de la mañana. Yo estaba durmiendo y me desperté al sentir un golpe seco en la puerta. Cuando me quise levantar ya tenía a dos hombres en mi habitación. Todos empezamos a gritar en casa. Teníamos mucho miedo”, contó a este diario Clemente Sandoval, el damnificado.

“Los tipos estaban encapuchados y tenían pistolas de policías. Recuerdo que un gordo me agarró un brazo, me lo dobló y le dijo al resto ‘revisen toda la casa’. Yo no daba más del dolor y le pregunté qué querían. El gordo me dio un culatazo en la cabeza y me dijo ‘callate’”, recordó la víctima. Con la situación bajo su control, “el gordo que mandaba” le ordenó a uno de los compinches que volviera a la primera casa.

Los ladrones no tardaron mucho en dar con los ahorros de la mamá de Sandoval que se encontraban en una mesita de luz. No conformes con la suma que habían “recaudado”, los delincuentes comenzaron a exigir al dueño de casa que entregara sus ahorros.

“‘Sabemos que tenés plata, una plata grande. Dónde la tenés. No hagas las cosas más difíciles’ me dijeron los tipos. La verdad es que intenté proteger mi dinero pero tendría que habérselo dado enseguida. Me hubiese ahorrado el sufrimiento de mi esposa y de mi hijo”, apuntó el hombre.

Es que, ante la negativa de Sandoval, los ladrones se ensañaron con su esposa, quien se encuentra cursando un embarazo de ocho meses y con su pequeño de tres años.

“Sacaron a mi mujer de la cama, le pusieron una sábana en la boca y la empezaron a patear. Y me decían ‘hablá porque la matamos y nos llevamos a tu hijo’”. Sin más remedio, Sandoval indicó dónde tenía guardada su plata y recibió un segundo culatazo que lo dejó “semi desmayado”, apuntó.

Con un millón ochocientos mil pesos en su poder (los ahorros de varios años de la víctima y de sus madre, confió Sandoval), los ladrones abandonaron la casa. Pero aún faltaba la estocada final en lo que respecta a la pérdidas para este productor agrícola. El silencio sepulcral que había quedado en la casa tras la partida de los ladrones se interrumpió con otro violento golpe contra la puerta. Es que al salir, los asaltantes observaron que había una camioneta Chevrolet modelo S10 estacionada en un galpón. Y decidieron llevársela.

“Entraron de nuevo pidiendo la llave y se las tuve que dar. Ahora estamos esperando que la encuentren. Es lo único que tengo esperanzas de poder recuperar porque el dinero, como les ha pasado a otras familias asaltadas, estoy seguro de que no va a aparecer nunca”, opinó la víctima. En ese marco dejó el dato de que su camioneta es gris y tiene como patente NDK034.

En cuanto a los delincuentes, Sandoval escuchó que arrancaron la camioneta y abandonaron su casa. A los pocos minutos notó que pasaba otro vehículo y luego no oyó nada más. Con el correr de los minutos, aún temiendo que los ladrones siguieran en la zona, Sandoval tomó coraje y salió de su casa, topándose con un panorama desolador.

Había cuatro perros muertos (aparentemente por envenenamiento) en las inmediaciones de su propiedad. Dos de los canes formaban parte de su familia. Las restantes mascotas eran de su vecino, con el que se juntó luego para revivir las horas de angustia que pasaron.

Allí se enteró de que de la primera casa se llevaron unos pocos pesos, la mayoría de los electrodomésticos y el auto Ford Fiesta dominio NUR977.