“Si no es gratis no compro”: Vicky Xipolitakis pidió canjes de galletitas, arroz y lavandina

El periodista Ángel de Brito compartió en sus redes sociales algunas capturas de nuevas conversaciones en la que Vicky Xipolitakis intenta conseguir gratuitamente distintos productos. El modus operandi se repite en cada uno de sus pedidos: pregunta si hacen canjes pero ni siquiera espera una respuesta antes de enumerar todo lo que quiere a cambio.

En otra conversación que salió a la luz, solicitó distintos artículos de almacén. “Necesitaría que me prepares un raid, marca raid. Otro marca, no. 10 paquetes de galletitas dulces y 10 paquetes de saladas; 12 paquetes de fideos y arroz. Artículos de limpieza, poneme un poco de todo: lavandina, limpia vidrio y para limpiar el piso”, se puede leer en el chat. Y completó: “Pasame la dirección y te mando a buscar el pedido. Después lo promociono pero si me mandás si o sí lo que te dije”.

"Canje. Quisiera un sillón, mandame una foto. Color violeta. Yo lo promociono después. Arreglamos y te pago la mitad amorcito", le escribió Vicky por Instagram a una fábrica de muebles de diseño, solicitando el 50% de descuento.

"Hola! Te hago un descuento de 15%. No estoy de acuerdo que me pagues la mitad", fue la respuesta del local, que le informó que el sillón requerido tiene un valor de 50 mil pesos.

Pero a Vicky no le gustó nada la contrapropuesta que le mandaron y cerró de forma contundente la conversación. "Muy pedorro, no me gusta. Y re caro. Si no es gratis no compro", afirmó, dejando en claro sus intenciones.