Etcheverry cumple el sueño de jugar en Roland Garros

Llegó el día. En la cancha número 10 de polvo de ladrillo del complejo Stade Roland Garros estará haciendo hoy su presentación Tomás Etcheverry en la primera ronda de clasificación del Abierto de Francia. El tenista platense se medirá con el experimentado alemán Matthias Bachinger. El partido comenzará cerca de las 6:45 de nuestro país (en horas del mediodía de París) y se podrá ver por ESPN Play.

Etcheverry, que con la última actualización del escalafón mundial subió seis escalones con lo que se posiciona en el puesto 219 (mejor ubicación en el ranking profesional), estará haciendo historia para el tenis de nuestra ciudad al ser el primer platense en poner un pie en un torneo de Grand Slam.

En lo que respecta a Bachinger es un tenista de 34 años, que actualmente se encuentra en la colocación 244 del ranking ATP, es especialista en superficies duras y también en césped; mientras que el último partido en el circuito profesional lo jugó el pasado 3 de mayo, cuando cayó en la segunda ronda de la Qualy del Challenger de Praga, en la República Checa, frente al local Zdenek Kolar por un doble 6-1.

Por su parte, Tomás Etcheverry (21 años) viene de alcanzar las semifinales del Challenger de Biella, después de haber superado la etapa de clasificación. En esa instancia del certamen italiano, el tenista platense fue derrotado de manera ajustada por el francés Enzo Couacaud (188) por 1-6, 7-5 y 4-6. Aquel que resulte ganador del cruce entre Tomy Etcheverry y Matthias Bachinger se estará midiendo en la segunda rueda de la Qualy con el vencedor del duelo entre el belga Kimmer Coppejans (174) y el estadounidense Brandon Nakashima (139), que estarán jugando en el court número 9 de Roland Garros a partir las 5:30 de la mañana de nuestro país.

A todo esto, en la jornada de ayer, no arrancó con fortuna la presentación de los argentinos (son nueve en total) en el Abierto de Francia, ya que Leonardo Mayer y Guido Andreozzi fueron eliminados. El correntino cayó contra el holandés Denis Van De Zandschulp por 6-2, 6-7 (4) y 3-6; mientras que el ruso Roman Safiulin hizo lo propio con Andreozzi al imponerse por 4-6, 6-4 y 6-1.

“Puede ser que este haya sido el último torneo. Estoy cansado de correr, de jugar, de que la plata no alcance. Y no alcanza para traer un entrenador conmigo. Está muy complicado, así que en los próximos días me voy a poner a analizar sobre qué será de mi futuro”, expresó el Yacaré Mayer, de 34 años.

Además de Etcheverry hoy se presentarán el resto de tenistas argentinos donde algunos se estarán eliminado entre sí como es el caso de Marco Trungelliti vs Sebastián Báez y Andrea Collarini vs Juan Manuel Cerúndolo desde las 9:30 y 11:30 de nuestro país, respectivamente.

Los restantes cruces en la Qualy de Roland Garros con presencia de tenistas nacionales serán a las 7:30 (hora argentina), Francisco Cerúndolo vs Roberto Cid Subervi (República Dominicana) y 9:30, Renzo Olivo vs Robin Haase (Holanda).