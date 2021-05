Mientras siguen negociando, crecen las dudas por la provisión en las carnicerías

Mientras continúan las conversaciones entre el Gobierno y el sector cárnico para lograr un acuerdo que permita destrabar el paro, crece la incertidumbre en el último eslabón de la comercialización de la carne, los carniceros. En el plano local, hubo importantes aumentos y se teme un posible desabastecimiento.

Tanto desde el sector público como privado, se informó que hay un “contacto permanente” y “continúan las negociaciones”, aunque todavía no se dispuso una nueva reunión entre las partes, a casi una semana de que se dispusiera el cierre de exportaciones de carne vacuna por 30 días. Como respuesta, la Mesa de Enlace inició un “cese de comercialización”.

Desde su carnicería, Carlos Marchán apuntó: “ya está faltando la carne. Yo recién termino de conversar, me han guardado un poco en el frigorífico, esperemos con esa carne llegar a cubrir los próximos días”. Su abastecedor le dijo que hoy sacarían las medias reses, pero no volverían a salir si no se regularizaba la situación.

Para colmo el carnicero aseguró que la carne aumentó. “Hay frigoríficos que aumentaron 35 pesos; otros pidieron eso más por kilo. Está bien, no tienen hacienda ahora. Nosotros siempre guardamos stock, yo había hablado con el frigorífico”, afirmó para graficar las negociaciones que encaró para conseguir carne.

“Si se extiende – el paro- nos quedamos sin carne porque los frigoríficos ya no tienen más”, concluyó.

Aunque no trascendieron los detalles formales, la industria cárnica presentó propuestas que involucran un mayor volumen de carne a precios accesibles al mercado interno en estos días, iniciativa que todavía no cuenta con una respuesta, según indicaron fuentes privadas.

“Las charlas continúan. Soy optimista de que se pueda arribar a un acuerdo al cierre de la semana y destrabar esta situación compleja tanto en la medida tomada por el Gobierno, como en la medida tomada por las entidades”, confió un integrante del sector.

Carlos, al frente de otra carnicería platense, no dudó en afirmar que las cosas cambiaron para peor. “Todavía no falta carne, pero igual es un desastre, se fueron al diablo, en estos últimos días se remarcó”, dijo el comerciante.

En su local los cortes “más finos” fueron los que más se remarcaron. El lomo, por ejemplo, se fue a $1.300 el kilo, hace poco estaba a $900; el asado, más o menos, a $800.

“Es un desbarajuste todo, vamos a la deriva. La gente compra porque no tiene otra opción, busca carne buena, porque carne más barata es tirar plata”, agregó Carlos. A su juicio no llegará a faltar la carne porque aún hay hacienda en los frigoríficos.

Días antes de que se decrete el cierre temporal de exportaciones por las fuertes subas del precio interno de la carne y también por algunas irregularidades en las operaciones de exportación, el Gobierno había alcanzado un acuerdo con los exportadores para ofrecer 8.000 toneladas mensuales de diferentes cortes de carne a valores rebajados hasta fin de año.

Por otro lado, hoy se cumple una semana del cese de comercialización convocado por la Sociedad Rural (SRA), Confederaciones Rurales (CRA), Federación Agraria (FAA) y Coninagro, entidades nucleadas en la Mesa de Enlace, en rechazo a la medida oficial, que durará hasta mañana.

Ayer tampoco ingresó hacienda en el mercado de Liniers para ser comercializada.

Fuentes de las entidades indicaron que todavía no recibieron ningún llamado desde el Gobierno, “pero sí aviso de que van a hacer alguno. Estamos más concentrados en resolver el problema que en que haya que prolongar el cese”.

La imposibilidad de comercializar hacienda encendió las alarmas en la industria frigorífica, la cual indicó la probabilidad de que la semana que viene haya inconvenientes de abastecimiento para las carnicerías.

La Cámara de Matarifes y Abastecedores (Camya) alertó que, según un relevamiento realizado entre sus socios, “se empezará a ver los mostradores vacíos a partir de la semana que viene, porque no habrá mercadería que ofrecer”.

“En consideración a esto, llamamos al diálogo y a la reflexión, a entender que en el medio, hay millones de Argentinos con necesidades y desde nuestra actividad no queremos que falte esa ‘carne’ que tanto nos representa y nos convoca a sentarnos en una mesa y compartir”, indicó la entidad en un comunicado.

Trascendió que algunas diferencias que se generaron en la Mesa de Enlace podrían derivar en que se levante la medida del paro.