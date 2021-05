Alberto F. recibe más apoyos para acordar con el Fondo

El presidente Alberto Fernández mantuvo una videoconferencia con Angela Merkel en la que recibió el apoyo de la canciller alemana para seguir renegociando las acreencias con los organismos de crédito internacionales. Fue un día después de la proclama kirchnerista que llamó a suspender los pagos de deuda externa hasta tanto finalice la emergencia por el Covid,

Hoy el jefe de Estado, acompañado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, encabezará la reunión del gabinete económico en el que se tratarán éste y también otros temas de impacto local, pero con un ojo puesto en los vencimientos con el Club de París que operan hacia fin de mes.

Ayer el jefe de Estado acompañado también por Guzmán, en su despacho de la Residencia de Olivos, recibió un guiño de la líder alemana en el marco de las negociaciones que viene manteniendo el Ejecutivo con los directivos del FMI y el Club de París. “Junto a España, Portugal, Italia y Francia vamos a seguir apoyando a la Argentina para que encuentre un acuerdo sustentable con el FMI”, sostuvo Merkel durante la audiencia que se extendió por más de 40 minutos. Después, Guzmán permaneció unas horas más en las oficinas de la quinta presidencial donde participó de una reunión virtual con los ministros de Economía de los países de Iberoamérica. “Es necesario avanzar en marcos multilaterales que permitan a los países en situación de estrés de deuda poder resolver los problemas de una manera sostenible”, declamó en esa asamblea.

Las conversaciones sucedieron luego que la diputada ultrakirchnerista Fernanda Vallejos diera a conocer, en ocasión de una nueva conmemoración del 25 de Mayo, una proclama firmada por unos 2 mil referentes políticos, sindicales, sociales y religiosos, que propone suspender los pagos por capital e intereses de la deuda hasta tanto pase la emergencia por la pandemia y destinar esos recursos para cuidar la vida de los argentinos y para atender la crisis socioeconómica. Se trata del segundo mensaje dirigido a la estrategia del ministro Guzmán luego que el Senado aprobara una “declaración” que intenta limitar el uso de los giros del Fondo en concepto de derechos especiales (DEG) para gasto social.

Ayer cerca del ministro Guzmán, que por ahora ha logrado surfear el terremoto interno provocado por su infructuoso intento de desplazar al subsecretario de Energía camporista Federico Basualdo, minimizaron los efectos de la carta pública al considerar que “solo estaba firmada por una funcionaria con deberes de gestión”, como la ministra de gobierno bonaerense, María Teresa García. “Representan un ala importante de la coalición. Pero el kirchnerismo nunca dejó de pagar deudas y algunas contraídas por otros gobiernos”, recordó una fuente oficial consultada.

Economistas creen que las diferencias en el oficialismo provocan “ruidos” en la negociación

En enero de 2006 el entonces presidente Néstor Kirchner canceló de un solo pago la deuda con el FMI por U$S 9.810 millones. Y con Cristina Kirchner al frente de la Casa Rosada y Axel Kicillof de Hacienda, se renegoció la deuda con el Club de París, que justamente el próximo 31 de mayo prevé vencimientos por U$S 2.400 millones, con un período de gracia de 60 días para concretar ese desembolso. Ahora la intención del Ejecutivo es postergar esa acreencia hasta 2022 en el marco de un acuerdo “puente” que también le permita firmar un programa de facilidades extendidas con el FMI. Con el máximo acreedor argentino, tiene vencimientos en el segundo semestre del año y el peso de la deuda por U$S mil millones. “No plantearon el no pago en ese documento. Ahora otra cosa es el tiempo y la forma para realizar este planteo”, se sinceró la fuente consultada por este medio acerca de la carta pública titulada “Primero la salud y la vida. Después la deuda”. Para algunos economistas estas diferencias en el seno de la coalición gobernante provocan “ruidos” en medio de una negociación tan compleja.

Ayer por la mañana, el jefe de gabinete Santiago Cafiero también intentó minimizar la polémica al asegurar que “lo que plantea parte de nuestro espacio es hacer un paréntesis por la pandemia” al tiempo que reconoció que el Gobierno se encuentra abocado “en un diálogo constructivo con el Fondo” para acordar un nuevo programa.

Cerca de la Vicepresidenta reiteraron que las manifestaciones públicas del sector no tratan de incomodar al timonel de Economía sino de defender una “bandera histórica” de la fuerza que siempre privilegió la asistencia a los sectores vulnerables antes que garantizar los pagos de la deuda externa.

REUNIÓN EN OLIVOS

Hoy Guzmán volverá a Olivos para participar, desde las 10.30, de la reunión de gabinete económico que esta vez será encabezada por el presidente Fernández en la quinta presidencial.

La agenda de esta semana implica también para el jefe de Estado involucrarse en desafíos de la política doméstica, como los preocupantes registros de inflación en el rubro Alimentos y el paro del campo devenido de la suspensión de las exportaciones de carne.