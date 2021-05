La megatoma de Los Hornos ahora fue usina de reclamos por las fiestas clandestinas

Las fiestas clandestinas siguen generando quejas y preocupación entre los platenses. Pero ahora se suma otro elemento que suma bronca: los recurrentes encuentros en los terrenos afectados por la megatoma de Los Hornos, que ya es foco de múltiples denuncias desde hace más de un año, cuando arrancó esta ocupación ilegal, una de las más grandes en la provincia de Buenos Aires y el país.

Según denunciaron ayer, el último de estos eventos prohibidos en el marco de las restricciones sanitarias ocurrió en la noche del sábado con presencia de más de 200 personas. Asimismo puntualizaron que realizaron reclamos a la Policía, Gendarmería y Control Ciudadano pero que “nadie se hizo eco de lo sucedido”.

“Hubo una fiesta clandestina con cerca de 200 personas, que termino pasadas las cinco de la mañana, con gente en estado de ebriedad deambulando por los campos linderos y con gente agarrándose a las trompadas”, aseguraron vecinos de la zona.

Los denunciantes señalaron que “esto pasa sistemáticamente todos los sábados, y ocurren generalmente en dos lugares, en 147 y 81 y en 84 y 151, direcciones aproximadas ya que las calles las demarcaron los propios usurpadores y es todo tentativo porque no hay ni organización de las calles adentro y cada uno hace lo que quiere”.

Desde uno de los barrios linderos a la megatoma, que abarca una extensión de tierras de unas 160 hectáreas y se erige como la toma más grande de la Provincia, consignaron: “Se llamó a la policía y no podía interferir por ser terreno del Estado Nacional; se pidió actuar a Gendarmería y no podían porque según ellos no pueden desarticular fiestas sino que solo pueden evitar el ingreso de materiales; y se llamo a Control Ciudadano que no vino a pesar de los reiterados llamados”.

Según remarcaron, por la situación “se habló seis veces a Control Ciudadano, y se habló directamente tanto con Seguridad del municipio y Provincia como con los propios gendarmes”.

“Estamos todos los vecinos amenazados y no podemos acercarnos ni cerca del alambre divisorio con el predio que nos gritan y tiran cosas”, sostuvieron los denunciantes.

“Ocurren sistemáticamente todos los sábados dentro del predio donde vale todo”

A su vez, la toma de Los Hornos generó, en los últimos días, una fuerte reacción del sector inmobiliario. Desde la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de Buenos Aires salieron a advertir que en “los últimos 150 días sentimos una escalada de tomas importantísima y preocupante”.

Desde la entidad que nuclea a profesionales del mercado inmobiliario de toda la Provincia expresaron su enorme preocupación por lo que viene ocurriendo en la denominada “mega toma” de Los Hornos, que sigue creciendo y consolidando, a su vez, una caótica expansión de la periferia platense en materia urbanística.

AGLOMERACIÓN EN EL BOSQUE

En tanto, algunos vecinos de la Ciudad que decidieron salir a pasear un rato por la zona de Bosque se comunicaron ayer con este diario porque se encontraron con una peligrosa acumulación de gente en las inmediaciones del Museo de Ciencias Naturales.

Fernando, quien se comunicó con este medio, destacó que “no pude bajarme del auto porque había mucha cantidad de gente, todos amontonados, sin barbijos, tomando bebidas alcohólicas, lleno de motos haciendo ruidos. La verdad que tuvimos que irnos. Eran las 5 de la tarde, y estábamos con mi hijo chiquito, y no pudimos bajar”.

OTRA FIESTA CLANDESTINA

En tanto, otra fiesta clandestina de la que participaban más de 70 personas, entre ellas el reconocido jugador de fútbol Clemente Rodríguez (pasó por Boca y Estudiantes), fue desarticulada ayer a la madrugada en una vivienda del complejo Nordelta, en el partido bonaerense de Tigre, informaron fuentes oficiales.

En la fiesta tocaba la banda “El Show de Andy”, una de las preferidas de los futbolistas.

A pesar de los anuncios de fuertes multas en La Plata y otros distritos, las fiestas clandestinas no frenan en la provincia de Buenos Aires y todos los fines de semana hay denuncias sobre reuniones no permitidas, más aún en pleno auge de la segunda ola de Covid, que generó un crecimiento exponencial de contagios.