Zidane está muy enojado con el Real Madrid y no se guardó nada

El alejamiento de Zinedine Zidane del Real Madrid, además del impacto, produjo secuelas que ya empiezan a trascender a la opinión pública.

Por ejemplo, en las últimas horas, pudo advertirse el enorme disgusto del técnico francés con la dirigencia por el trato dispensado.

Y por estas horas, para dejar en claro el enojo, se expresó en una extensa y reveladora carta que publicó a través del periódico madrileño As.

"El club ya no me da la confianza que necesito" para construir un proyecto de futuro, afirmó el DT, que además advirtió "He decidido marcharme y quiero explicar bien las razones. Me voy, pero no me tiro del barco y no estoy cansado de entrenar".

Seguidamente expresó que "En mayo del 2018 me fui porque después de dos años y medio con tantas victorias y tantos trofeos sentía que el equipo necesitaba un nuevo discurso para mantenerse en lo más alto. Hoy las cosas son diferentes. Me voy porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito, no me ofrece el apoyo para construir algo a medio o largo plazo", reveló "Zizou".

Pero hay más. Zidane expresó que "Aquí se ha olvidado una cosa muy importante, se ha olvidado todo lo que he construido en el día a día, lo que he aportado en la relación con los jugadores, con las ciento cincuenta personas que trabajan con y alrededor del equipo. Soy un ganador nato y estaba aquí para conquistar trofeos, pero más allá de esto están los seres humanos, las emociones, la vida y tengo la sensación de que estas cosas no han sido valoradas, de que no se ha entendido que así también se mantiene la dinámica de un gran club. Incluso, de cierta forma, se me ha reprochado".