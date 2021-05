La nueva plataforma que lanzó Trump tras ser vetado de Twitter, Facebook e Instagram

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump lanzó una nueva plataforma para comunicarse con sus seguidores, tras la suspensión de sus cuentas de Twitter, Facebook e Instagram, desde donde hoy insistió con la denuncia de "fraude" en las elecciones que perdió el año pasado.

La web, llamada "Desde el escritorio de Donald J. Trump", presenta videos y posteos del expresidente, además de declaraciones de su comité de acción política (PAC, por sus siglas en inglés) llamado "Salvar Estados Unidos".

Desde allí el magnate reiteró hoy las denuncias de "fraude" en los comicios que perdió ante el actual presidente, Joe Biden, en un texto subido luego de que un panel supervisor de Facebook decidiera mantener el bloqueo de su cuenta..

"Si el cobarde e incapaz líder de la minoría (republicana en el Senado) Mitch McConnell hubiera batallado para exponer toda la corrupción que apareció en aquel momento, y con más hallazgos desde entonces, hubiéramos tenido un resultado muy diferente" de los comicios, aseveró.

La compañía Campaign Nucleus, una firma digital fundada por Brad Parscale, el exdirector de campaña del republicano, se encarga de llevar el sitio que recuerda en su estructura a un blog, informó el portal The Hill.

Sus seguidores pueden registrarse para recibir notificaciones cuando el exmandatario emita un mensaje desde la plataforma, algo similar al funcionamiento del resto de redes sociales.

No obstante, no se puede responder a las actualizaciones que Trump comparta, pero se puede dar un 'me gusta' y compartirlas a través de sus propias cuentas de Facebook y Twitter, precisó la agencia de noticias Europa Press.

En el apartado 'Acerca de' de la web también se incluye elogios a la administración Trump y declaraciones de los propósitos de su PAC, entre ellos: ”Estamos comprometidos a defender la vida inocente y a defender los valores judeocristianos de nuestra fundación".

"Debemos asegurar que se celebran elecciones justas, honestas, transparentes y seguras, donde cada voto legal se cuente", señala la declaración, en otra clara referencia a las denuncias de "fraude".

"Es sólo una manera de comunicación", dijo una fuente cercana a la creación de la plataforma a la cadena Fox News.

"Este sistema permite a Trump comunicarse con sus seguidores", agregó.