“El inocente”: un protagonista sexy, una historia adictiva y presencia argentina

El fin de semana llegó al catálogo de Netflix “El inocente”, una miniserie española que, rápidamente, se posicionó dentro del top ten de las producciones más vistas de este país y de otros del mundo. ¿Qué tiene de especial esta producción de ocho capítulos? Un protagonista que no hace más que ganar suspiros en las redes -de hombres y mujeres por igual- y una trama que se enreda cada vez a medida que avanza al punto de convertirse en un literal rompecabezas son algunas de sus claves de este nuevo fenómeno que, además, tiene presencia argentina.

Dirigida por Oriol Paulo, detrás de filmes como “Contratiempo” o “Durante la tormenta”, esta protagonizada por Mario Casas, un motivo suficiente para muchos que eligieron darle play. El actor español, ganador del Goya por su interpretación en “No matarás”, está bien acompañado por su colega y coterránea Aura Garrido.

“Es como un laberinto, quieres saber lo que está pasando y qué esconden los personajes que te están presentando, si realmente son o no inocentes”, afirmó Casas en una entrevista reciente en la que adelantó que, a medida que avanza la serie, el interés el público va ir ‘in crescendo’ cuando vea que nada es lo que parece y que “hay personajes que van a dar un giro de 180 grados”. Es ahí, aseguró el musculoso joven, donde “hay algo que tiene la serie que engancha”.

“Eso lo sabe hacer muy bien Oriol… sabe tocar una serie de teclas que hace que mantenga al público en vilo”, dijo el actor que se pone por segunda vez a las órdenes del cineasta catalán en esta adaptación de la novela de Harlan Coben.

Según aseguró el cineasta, lo que le atrajo de ese libro fue ver cómo “a un personaje que ha sufrido tanto, de repente, cuando está a punto de arrancar una vida nueva después de todo lo que le ha tocado vivir por culpa de un accidente del destino, le explota una bomba y no sabe por dónde le vienen los palos. Me sentí muy angustiado poniéndome en la piel de Mat y eso fue lo que me atrapó de la novela”.

En “El inocente”, Casas es Mat, un joven que una noche se vio involucrado en una pelea en una fiesta y acabó cometiendo un homicidio por el que pasó una temporada en prisión.

Yendo y viniendo en el tiempo, la ficción se ubica a nueva años de aquel episodio con Mat tratando de empezar de cero con su mujer, Olivia (Aura Garrido). Pero cuando Olivia está de viaje de negocios, Mat recibe una estremecedora llamada desde el celular de ella y emprende una carrera frenética para llegar al fondo del asunto. Su inocencia se pondrá de nuevo en tela de juicio, esta vez por parte de Lorena (Alexandra Jiménez), una inspectora de policía que investiga un caso de suicidio y cuyo camino también se cruzará con el del protagonista y con su pasado.

“Todos tenemos un pasado y todos tenemos secretos... Las apariencias engañan”

“Todos tenemos un pasado y todos tenemos secretos, probablemente no tan fuertes como los de estos personajes, pero las apariencias engañan a veces para bien a veces para mal”, admitió la actriz.

Su compañero coincidió al decir que “la serie habla de eso, de las segundas oportunidades del destino y de cómo te puede afectar el pasado. De cómo de repente vuelve y te estalla en la cara”.

Casas no sólo es un actor reconocido por tener un cuerpo y una cara bonita. Para este trabajo, según reveló, no sólo trabajó con el director y el equipo de guionistas sino que se quiso involucrar aún más llegando incluso a encontrarse con el autor de la obra.

“Tuve una cena con él, es un tipo fantástico y maravilloso y ha confiado muy inteligentemente en Oriol”, reveló el intérprete que dijo que el autor estadounidense se mostró “muy entusiasmado con la serie desde el primer momento”. “Veía lo que estábamos grabando y confiaba plenamente en lo que hemos hecho. Está contento”, sentenció.

En los últimos años, Casas se ha metido en papeles como el de Francisco Boix en “El fotógrafo de Mauthausen”, se ha convertido en el último habitante de un alejado pueblo de las montañas en “Bajo la piel del lobo”; en un violento y vengativo padre que pierde a su hija en “Adiós” o un obsesivo y terrorífico técnico en emergencias sanitarias en “El practicante”, donde conoció a su actual pareja, la actriz Déborah François. Así llegó a su Dani en “No matarás”, que le ha valido el reconocimiento de académicos y compañeros, y que le ha abierto la puerta a otros proyectos como, ahora, “El inocente”.

SELLO ARGENTINO

Dentro del elenco, que se completa con José Coronado, Juana Acosta, Gonzalo de Castro, Miki Esparbé, Susi Sánchez y Ana Wagener, se destaca la actuación de la actriz argentina Martina Gusmán, con un osado papel que tiene una participación clave en la trama.

“Es una mujer súper aguerrida, súper empoderada, resiliente, que pelea por el resto y por su grupo. Desde ese lugar, tiene un encare social que le dio ciertos matices y una profundidad”, manifestó la intérprete de “El marginal”, durante una entrevista con Infobae, quien quedó encantada con este proyecto que marcará un antes y un después en su carrera.

“Es como un laberinto, quieres saber qué esconden los personajes, y si son o no inocentes”

“Va a sorprender porque nada que ver con todo lo que hice hasta ahora”, agregó Gusmán sobre su Kimmy, “una bailarina de pole dance, (que está) súper arriba todo el tiempo, con unas coreografías increíbles...”.

Para poder encarar a esta criatura, la actriz de “Caranchos” debió enfrentar varios retos, más allá de haber tenido que aprender a bailar en el caño en dos meses. “El desafío físico y el emocional, porque es una persona que tiene un arco dramático”, manifestó.