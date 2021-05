Se accidentó, necesita un clavo y hace un mes que está internada esperándolo

El 6 de abril último María Fernanda Encinas (25) iba en moto con el novio y en 1 y 58 , se les cruzó un auto que quiso doblar en U y se accidentaron. Hace un mes que espera un clavo de femur intramedular para ser operada. Mientras tranto ocupa una cama en el Hospital de Melchor Romero, cada vez más cerca de pacientes con Covid y en una situación que define como desesperante.



Además es madre de dos nenes de 4 y 8 años que están yendo de casa en casa de parientes y tiene a la madre internada con un delicado cuadro de convulsiones y un hermano bebé que también necesita cuidado.



"Se me complica todo para seguir acá adentro, necesito volver a mi casa y poder estar con mis hijos. Me dijeron que el clavo puede demorar no saben cuánto tiempo. Nos están poniendo cerca gente con Covid, ayer falleció uno. Uno no sabe cómo puede terminar", dijo a ELDIA.COM.



"En este momento es un riesgo de estar tanto tiempo internada porque puedo contraer Covid y además estoy desesperada por ir a mi casa y atender a mis hijos", señaló.