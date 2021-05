Jersey, la isla que tiene en vilo a Europa: Reino Unido y Francia desplegaron buques militares

Francia y Reino Unido desplegaron este jueves patrulleros en la isla anglófona de Jersey, en el Canal de la Mancha, cuyo puerto estaba bloqueado por pescadores franceses para protestar por las condiciones de pesca impuestas tras el Brexit.

Entre 50 y 60 barcos navegaban desde las 07H00 (05H00 GMT) en la calma frente al puerto de Saint Helier, mientras que otros estaban en camino, según un fotógrafo de la AFP que estaba a bordo de uno de los barco franceses.

En respuesta, el gobierno británico desplegó dos navíos de guerra a la zona, los patrulleros HMS Severn y Tamar, para "supervisar la situación".

Londres afirmó que se trataba de "una medida estrictamente preventiva, de acuerdo con el gobierno de Jersey".

Francia, por su parte, envió a la zona, en aguas francesas, dos buques más pequeños, la patrullera costera Athos y el buque de asuntos marítimos Themis, para garantizar "la seguridad de la navegación y la salvaguarda de la vida humana en el mar", según las autoridades.

Las "maniobras" británicas "no deben impresionarnos", dijo a la AFP el secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Clement Beaune.

París y Londres llevan varias semanas enfrentados sobre el tema de la pesca. Los pescadores franceses dicen que se les impide faenar en aguas británicas debido a las dificultades para obtener licencias.

A esto se suman nuevas exigencias que Reino Unido estableció el viernes pasado para el acceso de los barcos de pesca franceses a las aguas territoriales de la isla de Jersey, la mayor del Canal de la Mancha.

Las medidas crean nuevas normas de zonificación para las aguas cercanas a Jersey: "dónde pueden ir los barcos y dónde no", así como el número de días que los pescadores pueden pasar en el mar y con qué maquinaria", señaló el ministerio francés.

Para Francia estas nuevas normas no tiene efecto ya que Londres no las notificó a la Comisión Europea y no hacen parte del acuerdo de pesca negociado en el marco del Brexit.