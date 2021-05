¡Una buena! Un modelo matemático sostiene que pasó el pico de la segunda ola en el país

El coronavirus hace estragos en todo el mundo. Y nuestro país no es la excepción. La curva de contagios y muertes sigue en ascenso mientras se espera que la mayor parte de la población sea vacunada.

En ese contexto, la ciencia brindó un dato esperanzador en las últimas horas. Un modelo matemático llegó a la conclusión de que Argentina ya superó el pico de casos de la segunda ola. Científicos de la carrera de Ingeniería en Computación de la Universidad Nacional de Tres de Febrero desarrollaron un modelo matemático que llamaron Modelo de Contagios Generalizado (MCG). El mismo es capaz de analizar los datos de propagación del virus y así estimar cuándo se producen los picos de contagios.

El proyecto, que lo encabezan los ingenieros Néstor Barraza, Gabriel Pena y la doctora Verónica Moreno, está basado en el indicador Mean Time Between Infections (MTBI), el cual mide el promedio del tiempo que transcurre entre dos infecciones consecutivas en toda la población, correspondan o no al mismo individuo, y pueden estar separadas en distancia. De esta forma, este indicador se mide en unidad de tiempo y se obtiene de los datos de infectados.

Así fue que con este método llegaron a la conclusión de que la primera provincia en alcanzar el pico de contagios fue Córdoba, la semana pasada. Y los expertos ahora sostienen que esa línea se alcanzó también a nivel nacional el pasado lunes 3 de mayo, con un contagio cada 3,16 segundos.

Los investigadores también destacaron que los contagios se aceleraron en el tiempo hasta llegar a esa marca, y ahora comenzarán a espaciarse. Según este mismo algoritmo, el primer pico de la pandemia en Argentina se alcanzó el 11 de noviembre pasado, con un contagio cada 4,35 segundos. Es decir que la aceleración que tuvo la curva en la segunda ola el momento de alcanzar su clímax de contagios fue un 38 por ciento superior a la de la primera.

Cabe destacar que, según los datos que brinda a diario el Ministerio de Salud de la Nación, el promedio de casos descendió esta semana respecto de la anterior un 21 por ciento en los partidos bonaerenses que conforman el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y un 17 por ciento en la Ciudad de Buenos Aires. Dicha zona es señalada como el epicentro de la segunda ola.

“A nivel nacional la curva comenzó a mostrar una baja leve. Si consideramos los casos diarios promediados a siete días, se observa que en la actualidad tenemos un 15 por ciento menos casos que en la semana previa”, señaló la docente e investigadora Soledad Retamar.