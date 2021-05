"Zurdo, ignorante y adoctrinador": la respuesta de un estudiante a un profesor que se hizo viral

"Milton" se convirtió en tendencia en las redes sociales este viernes por el mensaje de un supuesto estudiante contra un profesor al que califica de "zurdo, ignorante y adoctrinador".

Si bien se desconocen los detalles del mensaje, en Twitter se viralizó una captura de pantalla de un chat de estudiantes donde un usuario identificado como Milton disparó fuertes críticas a un docente.

"Profesor, cómo le va. Se lo digo educadamente, no puede ser tan zurdo, ignorante y adoctrinador. No tiene la más mínima idea de Economía. Recursaré la materia en otra oportunidad. Usted es el cáncer de la Argentina, usted y su ideología nefasta, sus conceptos erróneos. Nunca su teoría ha sido plasmada con éxito en una sociedad. Cómo va a decir que la emisión no es inflación, zurdo hijo de mil put...", fue el texto del presunto alumno.

Del contenido del mensaje se desprende que "Milton" es estudiante de una carrera vinculada a la Economía, aunque aún no se sabe cuál es la institución educativa a la que concurre.