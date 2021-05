Arde “TV Nostra”: Diego Ramos se despertó y le cuestionó el tono a Lerena con la frase “te ponés en maestra”

Hace unos días venimos contando sobre el cambio de perfil de “TV Nostra” que parece haber apuntado ahora a los chimentos y, como muchos otros ciclos de panelistas, a los escándalos internos.

El miércoles, el ciclo conducido por Jorge Rial regaló a los espectadores un momento de tensión entre Ángela Lerena y Diego Ramos que, rápidamente, se trasladó a las redes sociales. Sobre todo por el alto perfil que mostró el actor, a quien muchos ven apagado en el envío de América.

Ángela Lerena venía reflexionando sobre el humor machista y demodé de algunas figuras, tras debatir el escándalo que se generó con un polémico video de José María Listorti y su mujer (ella le hablaba de las cosas de la casa y él, para no escucharla, prendía la licuadora) que hizo enardecer a muchas mujeres.

“Esto influye en una sociedad en la que la mujer gana un 30% menos por el mismo trabajo, nos matan a una cada 26 horas, cuidamos a los hijos. Está este chiste: ‘Eh, la jabru, qué pesada la jabru’. Y bueno, un día uno ahorca a una, la tira en una bolsa -perdón, porque hay gente que está comiendo en casa-, pero esto pasa aunque no hablemos de esto. ¿Y creen que no tiene que ver esa idea de que la mujer es insoportable y que hay que sacársela de encima? A mí me parece que puede tener que ver... ¿Listorti tiene la culpa? No, pero si reflexionás, no le vendría mal”, analizó, picante, y envalentonada la periodista deportiva.

Diego Ramos, su compañero, le hizo una objeción por las formas que tiene a la hora de comunicar y los dos trajeron a la mesa una vieja disputa.

“Cuando te ponés en estos tonos…; cuando decís: ‘Los invito a reflexionar y si no quieren, no reflexionen’, yo siento que te ponés en ‘maestra Siruela’. Perdón que te lo diga”, le tiró Ramos, al hueso, y ella se defendió: “Es lo que dije el otro día: las personas exageradas son las que transforman”.

¿Qué había pasado entre los dos? Parece que ella, en medio de una charla, quiso hacer referencia a lo lindo que era él y lanzó un “qué desperdicio” porque el actor es homosexual; algo que el actor no le dejó pasar.

“Fue en chiste y me dijiste: ‘No me gusta ese chiste’. Y tenías razón, Diego”, admitió ella pero él le retrucó al decirle que en el momento de la situación no se había hecho cargo.

“Bueno, me hago cargo ahora, porque es un estereotipo. Y tenés razón… Ahora me hago cargo porque tenés razón. Yo me quedé reflexionando, aprendí y tenés razón: no está bueno el estereotipo de que el gay es un desperdicio porque no me va a dar bola. No, el gay tiene todo el derecho de hacer lo que quiera. Yo aprendo, por eso digo: ¿cuál es el problema de pedirle a las personas machistas que aprendan un poco?”, reconoció Lerena.

Rial, para poner paños fríos, sumó al debate al decir que estas discusiones se dan en medio de una sociedad que avanza hacia la deconstrucción de ciertos estereotipos y formas de hacer humor.

“Me parece que también estamos siendo testigos de una construcción. No estamos viendo el edificio final. Esto se empezó a hacer hace cuatro o cinco años, como máximo....”, manifestó el ex conductor de “Intrusos”.